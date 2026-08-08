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Der XRP Kurs ist am Freitag der schwächste unter den großen Coins und rutscht auf 1,03 Dollar. Über sieben Tage steht ein Minus von 5,5 Prozent, während Bitcoin seitwärts läuft. Ausgelöst hat das eine Entscheidung in Washington, nicht auf den Handelsplätzen. Der Senat geht ohne Abstimmung über den CLARITY Act in die Sommerpause und kehrt erst am 14. September zurück. Damit verschiebt sich der wichtigste Auslöser des Jahres um mehr als fünf Wochen. Für Anleger stellt sich damit die unangenehme Frage, ob Warten überhaupt noch eine Strategie ist.

XRP Kurs verliert die Marke von 1,05 Dollar, nachdem der CLARITY Act auf September rutscht

XRP notiert am 7. August bei rund 1,03 Dollar und ist laut CoinDesk der schwächste Wert unter den großen Kryptowährungen. Mehrheitsführer John Thune erklärte, das Gesetz komme erst nach der Rückkehr im September auf die Tagesordnung. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,01 und 1,06 Dollar, wie crypto.news berichtet. Die runde Marke von einem Dollar bildet die unmittelbare Unterstützung, und der Aroon-Indikator bei minus 100 zeigt, dass die Tiefs die Hochs klar dominieren.

Was die Hängepartie kostet, zeigen die Fonds, denn die Zuflüsse fielen von 132 Millionen Dollar im Mai auf 27 Millionen im Juli. An der Prognosebörse Polymarket liegt die Chance auf eine Verabschiedung 2026 nur noch bei etwa 30 Prozent. Genau diese Rechtssicherheit brauchen Banken, Verwahrstellen und Fondsanbieter, bevor sie Produkte rund um Ripple auflegen. Seit Jahresbeginn hat der XRP Kurs 40 Prozent verloren, und 24/7 Wall St sieht für August eine Spanne von einem bis 1,18 Dollar. Selbst das beste Szenario bedeutet damit rund zehn Prozent in einem ganzen Monat.

Warum der XRP Kurs wartet, während Pepeto längst geliefert hat

Zehn Prozent im besten Fall, abhängig von einer Abstimmung, die vielleicht nie stattfindet. Warten kostet Zeit, und Zeit ist im Markt die teuerste Währung. Deshalb wandert Kapital gerade dorthin, wo der Termin feststeht und die Werkzeuge längst laufen.

Während der Markt auf Fondszuflüsse und Widerstände starrt, hat ein Meme-Coin-Vorverkauf Handelsplatz und Bridge bereits ausgeliefert, die andere Projekte noch auf Whiteboards zeichnen. Pepeto hat beide Werkzeuge gebaut, bevor der Verkauf öffnete, und das macht den Abstand zwischen fertigen Produkten und Ankündigungen nur größer. Die Bridge bewegt Token über mehrere Chains in einen einzigen Handelsplatz, und der Risikoprüfer bewertet Projekte, bevor Kapital gebunden wird. Käufer verwalten beide Werkzeuge über die Projektseite, ohne eine fremde Plattform zu benötigen.

XRP liegt rund 72 Prozent unter dem Hoch von 3,65 Dollar, und Bitcoin steht bei etwa der Hälfte seines Höchststands. Ein Einstieg zu 0,000000188 Dollar bewegt sich damit auf einer ganz anderen Ebene. Frühe Käufer sitzen auf Beständen, die sich mit dem Start der erwarteten Binance-Notierung völlig anders darstellen, während der Markt große Werte feiert, die einen Bruchteil ihrer Verluste zurückholen. Sicherheit entsteht hier nicht durch ein Versprechen, denn SolidProof hat den kompletten Quellcode von Bridge und Risikoprüfer untersucht und freigegeben, bevor die erste Runde startete. Der Bericht liegt öffentlich vor und ist vor dem Einstieg einsehbar.

An der Spitze steht ein früherer Binance-Experte, und Handelsplatz und Bridge waren fertig, bevor ein einziger Token verkauft wurde. Der Wert hängt nicht an einem Fahrplan, weil jedes Werkzeug auf der Projektseite läuft und nach der erwarteten Notierung weiterläuft. Der Vorverkauf hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und jede neue Stufe füllt sich schneller als die vorherige. Bei 420 Billionen Token entscheidet die erwartete Notierung darüber, wann sich die frühen Positionen auszahlen.

Fazit

Der XRP Kurs wartet auf eine Abstimmung, die frühestens im September stattfindet. Bis dahin bleibt offen, wo in diesem Markt überhaupt noch Rendite entsteht. In der aktuellen Stufe stehen bei Pepeto ein fertiger Handelsplatz und eine Bridge zum Vorverkaufskurs bereit, und die erwartete Binance-Notierung rückt heran. Im vergangenen Zyklus gehörten die Gewinne den Wallets, die sich zuerst bewegt haben, und ein Projekt eines früheren Binance-Experten mit festem Termin bildet gerade dieselbe Ausgangslage. Das Bedauern über den letzten Lauf muss sich nicht wiederholen. Wer heute zugreift, sichert sich diesen Kurs, denn mit dem Start der Notierung ist er endgültig weg.

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FAQ

Warum fällt der XRP Kurs heute?

Der XRP Kurs fällt, weil der Senat den CLARITY Act nicht vor der Sommerpause aufgerufen hat. Bei rund 1,03 Dollar bildet die Marke von einem Dollar die Unterstützung, für eine Wende braucht es Tagesschlüsse zwischen 1,10 und 1,15 Dollar.

Wie unterscheidet sich Pepeto von XRP?

XRP hängt in seinem Wachstum an der Regulierung. Bei Pepeto kaufen Anleger vor der Notierung im Vorverkauf und bekommen Zugang zu einem fertigen Handelsplatz samt Bridge. Eingesammelt wurden bislang 10,38 Millionen Dollar, geprüft von SolidProof. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.