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Große Adressen haben seit dem 29. Juli mehr als 20.000 BTC im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar eingesammelt. Diese Bitcoin News trifft auf Kleinanleger, die ihre Bestände so stark abbauen wie seit Dezember 2024 nicht mehr. Die eine Seite kauft in die Schwäche hinein, die andere gibt genau dort ab. Parallel dazu verbuchten die amerikanischen Bitcoin Spot ETFs 754,69 Millionen Dollar an Zuflüssen und damit ihre beste Woche seit April. Trotzdem kommt der Kurs vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht über 65.000 Dollar hinaus. Wer diesen Widerspruch versteht, versteht auch, wohin erfahrenes Kapital in dieser Phase geht. Denn Wale kaufen selten, weil ein Chart schön aussieht, sondern weil sie eine Wende erwarten.

Bitcoin News: Wale sammeln ein, während die kleinen Wallets abgeben

Adressen mit 10 bis 10.000 BTC haben seit dem 29. Juli mehr als 20.000 Bitcoin gekauft, wie CoinDesk berichtet. Der Gegenwert liegt bei rund 1,2 Milliarden Dollar, gekauft fast ausschließlich unterhalb von 65.000 Dollar. Die Daten von Santiment zeigen gleichzeitig den stärksten Bestandsabbau der kleinsten Halter seit Dezember 2024. Dieses Muster hat sich in früheren Zyklen meist vor einer Wende gezeigt.

Bis Freitag verbuchten die amerikanischen Bitcoin Spot ETFs 754,69 Millionen Dollar an Nettozuflüssen. Das ist der stärkste Wochenwert seit April. Auf diese Bitcoin News reagierte der Kurs bisher kaum und bleibt zwischen 63.000 und 65.000 Dollar. Ein Ausbruch über die Nackenlinie bei 66.800 Dollar hätte laut Blockonomi das Ziel 76.000 Dollar.

Für Privatanleger bleibt am Ende eine unbequeme Rechnung. Bitcoin ist heute rund 1,33 Billionen Dollar schwer, eine Verdopplung setzt noch einmal diese Summe voraus. Wale können damit leben, weil sie auf Erhalt setzen und nicht auf ein Vielfaches. Wer mit kleinem Einsatz auf ein Vielfaches hofft, schaut dorthin, wo ein Projekt noch am Anfang steht.

Pepeto: Die Lücke, die diese Bitcoin News offenlegt

Genau an diesem Punkt steht Pepeto. Bitcoin braucht für eine große Bewegung den Ausbruch über 65.000 Dollar, dieses Projekt braucht nur sein Listing. Die größte Meldung ist derzeit die Lücke zwischen Angst und der Überzeugung der Wale, und genau diese Lücke hat mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto Vorverkauf getrieben. Wale, die für 1,2 Milliarden Dollar kaufen, während die kleinen Wallets abgeben, zeigen klar, wohin erfahrenes Kapital in Angstphasen geht, und Pepeto ist auf derselben Logik gebaut.

Pepeto ist eine Cross Chain Börse, die Haltern echte Werkzeuge geben soll, die die meisten Meme Token nie liefern. PepetoSwap lässt Käufer über verschiedene Blockchains handeln, ohne die Plattform zu verlassen. Die Brücke bewegt Token zwischen den Netzwerken günstiger und schneller als mehrere getrennte Schritte. Jahrelang machten Meme Coins frühe Halter reich, obwohl nichts dahinterstand außer Aufmerksamkeit und Timing. Bitcoin selbst startete ohne Apps, ohne DeFi Werkzeuge und ohne fertige Produkte, als die ersten Wallets aus einigen hundert Dollar Millionen machten.

Pepeto ist anders, weil die Infrastruktur für das Listing bereits steht, und diese Werkzeuge sollen nach dem Start echte Aktivität erzeugen statt reiner Aufmerksamkeit. Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar zu 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, verteilt auf eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Vor der Eröffnung hat SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt, was den Vorverkauf absichert.

Gebaut von einem Mitgründer von Pepe und mit einem erwarteten Binance Listing verbindet Pepeto einen frühen Preis mit Werkzeugen, die BTC in dieser Phase nie hatte. Die Seite von Pepeto zeigt die vollständige Aufstellung des Angebots. Das Kaufverhalten der Wale in der Angst ist genau das Signal, dass hier dieselbe frühe Positionierung läuft, und zwar zu einem Preis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass erfahrenes Kapital in der Schwäche kauft. Genau dieses Verhalten wiederholt sich gerade im Pepeto Vorverkauf. BTC hatte 2010 kein einziges Produkt hinter sich und machte aus Einsätzen von 500 Dollar Vermögen in Millionenhöhe. Pepeto trägt mit PepetoSwap und der Cross Chain Bridge echte Werkzeuge, und ein Projekt mit fertigen Produkten startet damit von einer anderen Grundlage. Das Kapital, das während der Angst bereits einsteigt, zeigt, dass erfahrene Adressen dasselbe Muster erkennen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich diesen Einstiegspreis, bevor das erwartete Binance Listing das Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was ist die wichtigste Bitcoin News dieser Woche?

Wale mit 10 bis 10.000 BTC haben seit dem 29. Juli mehr als 20.000 Bitcoin gekauft. Die kleinsten Wallets geben im selben Zeitraum so stark ab wie seit Dezember 2024 nicht mehr.

Warum bekommt Pepeto neben diesen Meldungen Aufmerksamkeit?

Pepeto hat während der Angstphase mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, weil es mit PepetoSwap und einer Cross Chain Bridge fertige Werkzeuge bietet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Angebot vor dem erwarteten Binance Listing.