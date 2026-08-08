Die Umfrage von Berry Swing zur Wahrnehmung der Verbraucher macht deutlich, dass Verantwortung der Wettbewerbsvorteil europäischer Beeren ist: 90 % der Befragten verbinden diese mit Qualität und Zuverlässigkeit.

FERRARA, Italien, Aug. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fähigkeit der Akteure in der Lieferkette, sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, ist der entscheidende Faktor, von dem die Wertschöpfung in der Beeren-Lieferkette heute abhängt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des "European Berry Swing Project", die während der letzten Olympischen Winterspiele in Livigno an einer Gruppe von über 300 Bergsportbegeisterten durchgeführt wurde.

Laut einer Umfrage von Berry Swing halten fast 9 von 10 Verbrauchern europäische Beeren für qualitativ hochwertiger als Konkurrenzprodukte. Die Lebensmittelsicherheit ist eine zentrale Stärke: 90 % verbinden Beeren aus der EU mit strengen Kontrollen und einer zuverlässigen Rückverfolgbarkeit. Auch Nachhaltigkeit wird sehr hoch geschätzt: 87 % halten Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren und rote Johannisbeeren aus der EU sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht für nachhaltiger als Alternativen aus Nicht-EU-Ländern. Neun von zehn Befragten bewerten zudem den Geschmack als überragend, während 88 % sie für gesünder halten. Zudem sind 7 von 10 Personen eher bereit, Beeren zu kaufen, die mit Methoden angebaut wurden, die die Umweltbelastung verringern, natürliche Ressourcen schonen und hohe Sicherheitsstandards gewährleisten. Die Ergebnisse bestätigen somit die starke Wettbewerbsposition europäischer Beerenfrüchte auf einem Markt, auf dem Qualität, Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

In den letzten Jahren ist der Beerensektor durch die Ausweitung der Anbauflächen und steigende Erträge gewachsen. Nach Angaben der International Blueberry Organisation (IBO) stieg die weltweite Anbaufläche zwischen 2015 und 2024 von rund 130.000 auf über 282.000 Hektar (+117,5 %), während die Produktion im Jahr 2024 2,15 Millionen Tonnen erreichte und bis 2028 voraussichtlich auf 3,2 Millionen Tonnen ansteigen wird.

Heute sieht sich die Branche einem zunehmenden Wettbewerb gegenüber, wobei die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr nur von den Produktionsmengen, sondern zunehmend auch von Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette bestimmt wird. Die jüngsten Analysen der International Blueberry Organisation (IBO) und des Zentrums zur Förderung von Importen (CBI) verdeutlichen die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Produkte, die aus nachhaltigen, rückverfolgbaren Lieferketten stammen und hohe Standards in Bezug auf Qualität und Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Die Verantwortung in der Lieferkette spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Wertschöpfung. Dank fortschrittlicher Rückverfolgbarkeitssysteme, strenger Qualitätskontrollen und zunehmend nachhaltiger Anbaumethoden erfüllen europäische Beeren diese Erwartungen und gewährleisten gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltverantwortung.

Vor diesem Hintergrund ist "Berry Swing - Kleine europäische Helden gegen den Klimawandel" angesiedelt, ein dreijähriges Projekt, das von der Europäischen Union und CSO Italy kofinanziert wird. Die Initiative zielt darauf ab, ein Produktionsmodell zu fördern, das auf Qualität, Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation basiert, und dabei die hohen Standards hervorzuheben, die die gesamte europäische Lieferkette auf dem italienischen und deutschen Markt auszeichnen.





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