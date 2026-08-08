Cardano News reißen ADA über 0,20 Dollar, doch am 9. August wartet die eigentliche Entscheidung

Anzeige / Werbung

Wale haben in wenigen Tagen rund 240 Millionen Cardano (ADA) gekauft, und der Kurs sprang binnen 24 Stunden um 6,6 Prozent über die Marke von 0,20 Dollar, die in diesem Jahr jeden Erholungsversuch gestoppt hatte. Gleichzeitig schoss das wöchentliche Volumen an ADA Terminkontrakten von 150 auf 650 Millionen Dollar. Die Cardano News der vergangenen 24 Stunden liefern damit die stärksten Signale seit Monaten. Am 4. August ging das erste IBC Testnetz zwischen Cardano und Injective live, der Nakamoto Koeffizient erreichte mit 16 einen Rekordwert. Alle Daten stammen vom 7. August 2026.

Cardano News zeigen Wal Käufe, ein Cosmos Testnetz und 380 Prozent mehr Volumen

Wal Adressen kauften mehr als 240 Millionen ADA, womit ihre Bestände auf rund 14,5 Milliarden ADA stiegen. Santiment meldete, dass große Halter fast 67 Prozent des Angebots kontrollieren, so viel wie zuletzt 2020. Der Anstieg fiel mit einem Kursplus von rund 20 Prozent in derselben Woche zusammen. Diese Konzentration nimmt Verkaufsdruck aus dem Markt, macht den Kurs aber auch abhängig von wenigen Adressen. Das Terminvolumen stieg in derselben Woche um 380 Prozent.

Technisch aktivierte Cardano im Juli die van Rossem Hard Fork und wechselte auf Protokollversion 11, was die Kosten für Smart Contracts senkt. Laut Coinpedia begann das Team direkt danach die Planung für die nächste Stufe mit dem Namen Dijkstra. Parallel läuft die Arbeit an Leios, das die Kapazität der Basisschicht um bis zu das Sechzigfache erhöhen soll. Cardano führt zugleich die Rangliste aller Blockchains bei der Zahl der Code Änderungen an.

Am Markt kostet ADA rund 0,1997 Dollar bei 7,46 Milliarden Dollar Marktwert. Laut CoinMarketCap hat der Kurs die 20 und die 50 Tage Linie zurückerobert, die nächste Zone liegt zwischen 0,21 und 0,22 Dollar, danach folgt die 200 Tage Linie bei 0,23 Dollar. Beim Fear and Greed Index stehen 27 Punkte auf der Anzeige. Am 9. August öffnet ein Prüffenster für eine mögliche ETF Zulassung, doch selbst dieser Sprung bliebe eine Bewegung im Zehnerbereich.

Was die Cardano News nicht liefern können und Pepeto im Presale bietet

Wale kaufen bei Cardano, weil sie den Abstand zwischen Technik und Bewertung sehen. Bei 7,46 Milliarden Dollar Marktwert ist dieser Abstand allerdings längst eingepreist. Dieselbe Rechnung führt viele Anleger dorthin, wo die Bewertung überhaupt erst entsteht.

Die Ziele hinter Pepeto entsprechen dem Umfang des Kapitals, das bereits gebunden ist. Ein früherer Binance Experte hat ein Cross Chain Handelszentrum mitentworfen, das Trades heute ohne Kosten abwickelt, und ein Risk Scorer prüft jeden Token, bevor ein Käufer Geld einsetzt. Diese Werkzeuge lösen die zwei größten Probleme von Meme Coin Händlern, Gebühren, die den Ertrag aufzehren, und Verträge, deren Risiko niemand kennt. Beides läuft bereits, während andere Presales ihre Funktionen erst nach dem Start versprechen.

Der Tokenpreis liegt im Presale bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen von Wallets, die gekauft haben, während der breite Markt fiel. SolidProof hatte den vollständigen Quellcode untersucht und bestätigt, bevor der Verkauf startete. Eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht der Struktur des ursprünglichen PEPE, diesmal jedoch mit fertigen Handelswerkzeugen und einer Brücke, die Vermögenswerte kostenfrei zwischen Netzwerken bewegt.

Das erwartete Binance Listing verwandelt jede Presale Position in einen Vermögenswert, den der umsatzstärkste Handelsplatz der Kryptowelt bewertet. Genau dieser Wechsel entscheidet darüber, was aus einem Einstieg von heute werden kann. Ein Mitgründer von Pepe, geprüfte Börsenwerkzeuge und ein bestätigtes Audit ergeben eine Kombination, die dieser Markt selten hervorbringt. Die Zahl der Wallets steigt weiter, weil viele die Position halten wollen, bevor die breite Masse denselben Preis zahlt.

Fazit

Die Cardano News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das liefert, und einen Kurs, der selbst nach dem Sprung über 0,20 Dollar weit von alten Ständen entfernt bleibt. Ein Mitgründer von Pepe hat die Börsenwerkzeuge gebaut, ein früherer Binance Experte brachte das Wissen über Listings mit. Diese Kombination trifft höchstens einmal pro Zyklus auf ein erwartetes Binance Listing. Das Listing ist das Ereignis, das aus diesem Einstieg ein Aufwärtspotenzial macht, das ein Netzwerk mit 7,46 Milliarden Dollar Marktwert nicht mehr bieten kann. Wer abwartet, kauft dieselben Token eine Stufe höher und lässt genau diese Differenz liegen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie steht ADA nach dem Sprung über 0,20 Dollar?

ADA notiert bei rund 0,1997 Dollar, 6,6 Prozent über dem Vortag. Die nächste Zone liegt zwischen 0,21 und 0,22 Dollar, darüber folgt die 200 Tage Linie bei 0,23 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presales?

Pepeto hat ein laufendes Handelszentrum, ein Audit von SolidProof und ein erwartetes Binance Listing zu einem Einstiegspreis auf Startniveau. Bereits über 10,38 Millionen Dollar sind eingegangen. Die offizielle Pepeto-Website führt alle Punkte auf.