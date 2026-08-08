Bitcoin Prognose dreht nach US-Arbeitsmarktbericht, BTC über 65.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose hat sich innerhalb weniger Stunden gedreht, denn der Kurs sprang nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht über 65.000 Dollar. BTC notiert bei rund 65.182 Dollar und liegt damit 1,25 Prozent im Plus. Gleichzeitig fielen die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September von 55 auf 46 Prozent. Trotzdem zeigt der Angst-und-Gier-Index weiterhin einen Wert von 25 und damit extreme Angst. Diese Woche flossen über 750 Millionen Dollar in die Spot-ETFs. Warum bleibt die Stimmung am Boden, während Kapital in Rekordtempo dorthin fließt? Anleger, die jetzt falsch positioniert sind, verlieren mehr als nur Geduld.

Bitcoin Prognose zwischen Zinshoffnung und extremer Angst

Der Kurs notierte am Freitag bei rund 65.182 Dollar und lag damit 1,25 Prozent über dem Stand des Vortages. Laut CoinDesk reagierte der Markt damit auf Arbeitsmarktdaten, die deutlich unter den Erwartungen lagen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Juli nur um 0,1 Prozent, während Volkswirte 0,3 Prozent erwartet hatten. Im Jahresvergleich lag das Lohnwachstum bei 3,2 statt der prognostizierten 3,5 Prozent. Aktienfutures zogen an, Gold gewann 3 Prozent und Silber fast 6 Prozent. Damit hat Bitcoin die Marke von 65.000 Dollar zum ersten Mal seit Wochen überwunden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September fiel nach der Veröffentlichung von 55 auf 46 Prozent. Für den weiteren Verlauf zählt vor allem, woher die Nachfrage kommt. Die institutionelle Seite hatte schon lange vorher gedreht. Nach Angaben von Cointelegraph sammelten die amerikanischen Spot-ETFs am Mittwoch 244,4 Millionen Dollar ein und kamen an drei Handelstagen auf 626 Millionen Dollar. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock zog allein 479 Millionen Dollar an. Am Donnerstag folgten weitere 137,6 Millionen Dollar und damit der vierte Zuflusstag in Serie. Wallets mit 10 bis 10.000 Bitcoin kauften seit dem 29. Juli über 20.000 Bitcoin zusammen.

Im Kryptomarkt fiel die Reaktion verhaltener aus als bei Aktien und Edelmetallen. Der Angst-und-Gier-Index verharrt bei 25 Punkten. Der CLARITY Act wurde im Senat erneut verschoben und kommt frühestens im September zur Abstimmung. Damit fehlt der Bitcoin Prognose der regulatorische Auslöser. Oberhalb von 65.000 Dollar liegt die nächste Hürde zwischen 66.800 und 67.000 Dollar. Ein Rückfall unter 64.000 Dollar wäre dagegen das erste Warnsignal. Selbst ein Durchbruch bedeutet bei 1,33 Billionen Dollar Marktwert nur wenige Prozent. Genau deshalb suchen immer mehr Anleger nach Einstiegen, bei denen die Rechnung nicht von Beginn an gedeckelt ist.

Warum Pepeto Kapital anzieht, während Bitcoin an der 67.000er Hürde arbeitet

Die Bitcoin Prognose zeigt gerade sehr deutlich, wo die Grenze einer Anlage mit 1,33 Billionen Dollar Marktwert verläuft. Selbst 626 Millionen Dollar frisches Kapital reichen dort kaum für mehr als ein Prozent Kursbewegung. Diese Rechnung schiebt Geld in Richtung früherer Einstiege, und ein Projekt sammelt derzeit einen großen Teil dieses Flusses ein.

Pepeto ist mehr als ein Meme-Coin, weil das Projekt echte Handelswerkzeuge mitbringt. Im Zentrum steht mit PepetoSwap eine Börse, die ohne Handelsgebühren arbeitet und damit genau die Kosten entfernt, die auf anderen Plattformen an der Rendite zehren. Dazu kommt eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Extrakosten zwischen verschiedenen Blockchains bewegt und Übertragungen in Sekunden abwickelt. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und diese Verbindung wiegt schwer, weil sie Pepeto an das Team bindet, das einen der größten Meme-Coins der Kryptogeschichte aufgebaut hat.

Der Vorverkauf läuft aktuell und hat mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die hier das nächste große Meme-Coin-Listing vermuten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass sich jede Stufe schneller füllt als die vorhergehende. SolidProof hat den vollständigen Vertragscode geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, und dieser abgeschlossene Audit gibt Käufern eine überprüfbare Vertrauensebene vor dem Einstieg.

Der Gesamtbestand liegt bei 420 Billionen Token, und der Vorverkaufspreis von 0,0000001887 Dollar existiert nur, solange dieses Fenster offen bleibt. Das erwartete Binance-Listing dürfte anschließend einen neuen Kurs an der Börse setzen. Die Mischung aus Meme-Kraft, funktionierenden Handelswerkzeugen und einem nahenden Listing aus der Hand eines Pepe-Mitgründers entspricht dem Aufbau, der in früheren Zyklen die größten Renditen für frühe Käufer gebracht hat. Wer heute zu diesem Preis kauft, hält genau die Spanne, die eine Börsennotierung erst auflösen muss.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt nun daran, ob 65.000 Dollar als Boden trägt. Selbst ein Durchbruch bis 67.000 Dollar bringt bei 1,33 Billionen Dollar Marktwert nur wenige Prozent. Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, während der Markt in extremer Angst verharrte. Jeder Zyklus brachte Gewinner hervor, die in dieser Phase kauften. PEPE und FLOKI formten aus Memes Milliardenmarken, und derselbe Pepe-Mitgründer versah Pepeto mit Börse, Cross-Chain-Bridge und erwartetem Binance-Listing. Wer heute zum festen Preis einsteigt, kann die Spanne einnehmen, die das Listing auflöst. Dieses Fenster zu verpassen, könnte sich als teuerste Entscheidung des Zyklus erweisen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für August 2026 aus?

Bitcoin dürfte im August zwischen 64.000 und 67.000 Dollar handeln. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht liegt die nächste Hürde zwischen 66.800 und 67.000 Dollar, während ein Rückfall unter 64.000 Dollar als erstes Warnsignal gilt.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Meme-Coin-Vorverkäufen?

Pepeto liefert mit PepetoSwap eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Bridge, geprüft durch einen SolidProof-Audit und aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com.