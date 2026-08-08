Bitcoin Prognose heute zwischen 62.000 und 65.000 Dollar vor dem Arbeitsmarktbericht

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Die Bitcoin Prognose steht heute vor einer ungewöhnlichen Lage. Der Kurs hält sich bei rund 64.700 Dollar und bewegt sich seit Tagen kaum, obwohl in der ersten Augustwoche 754 Millionen Dollar in die Spot ETFs geflossen sind. Am Optionsmarkt sichern sich Händler gleichzeitig gegen Rückfälle auf 62.000 und 63.000 Dollar ab. Große Wallets haben in derselben Phase mehr als 20.000 Bitcoin im Wert von 1,2 Milliarden Dollar aufgekauft. Wer hat also recht, das Kapital in den Fonds oder die Absicherung am Terminmarkt? Der amerikanische Arbeitsmarktbericht dürfte diese Frage noch im Laufe des heutigen Handelstages beantworten.

Bitcoin Prognose zwischen ETF Zuflüssen und ruhigem Handelsband

Laut CoinDesk hält sich Bitcoin am Freitag nahe 64.700 Dollar und damit fast unverändert gegenüber dem Vortag. Der breitere Index der zwanzig größten Kryptowerte verliert im selben Zeitraum 0,2 Prozent, und BTC bleibt damit der ruhigste Wert im Feld. Die Schwankungsbreite ist auf ein Niveau gefallen, das es in diesem Zyklus selten gab. Die Spot ETFs haben in der ersten Augustwoche 754 Millionen Dollar eingesammelt und bisher keinen Abfluss verzeichnet. Am Optionsmarkt kaufen Händler dagegen Schutz auf den Marken von 62.000 und 63.000 Dollar.

Blockchain Daten zeigen zudem, dass Wallets mit zehn bis zehntausend Bitcoin mehr als 20.000 Stück im Wert von 1,2 Milliarden Dollar aufgenommen haben. Laut Fortune notierte Bitcoin am Freitagmorgen bei 64.744 Dollar und lag damit etwa 235 Dollar über dem Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,33 Billionen Dollar. Ein Jahr zuvor stand der Kurs noch etwa 52.750 Dollar höher.

Der amerikanische Senat hat die Abstimmung über das Marktstrukturgesetz vor der Sommerpause vertagt, sodass der regulatorische Auslöser frühestens im September kommt. Im Rohstoffmarkt zieht Gold um 1,5 Prozent auf 4.300 Dollar an, während Brent nach Angriffen auf Saudi-Arabien über 83 Dollar steigt.

Für die Bitcoin Prognose bedeutet diese Mischung vor allem eines. Die Nachfrage ist vorhanden, die Überzeugung für einen Ausbruch aber noch nicht. Jede Bitcoin Prognose hängt damit an zwei Marken statt an einer großen Erzählung. Die Zahlen vom Arbeitsmarkt entscheiden, welche der beiden zuerst getestet wird. Solange 62.000 Dollar halten, bleibt die Struktur intakt, und oberhalb von 65.600 Dollar öffnet sich der Weg nach oben. Ein Kurs auf diesem Niveau braucht allerdings enormes neues Kapital, damit sich der Einsatz eines Anlegers verdoppelt. Genau diese Rechnung treibt einen Teil des Geldes derzeit in eine andere Größenordnung.

Pepeto baut eine Brücke zwischen den Ketten während Bitcoin im Band bleibt

Diese andere Größenordnung beginnt dort, wo die Marktkapitalisierung noch klein ist. Der Kryptomarkt hat in den vergangenen Jahren zu viele Starts gesehen, die nur aus einem Logo und einem Versprechen bestanden. Anleger, die sich darauf verließen, verloren Kapital und Zeit beim Warten auf Fahrpläne, die nie geliefert wurden. Pepeto wurde von Grund auf gebaut, um dieses Problem zu lösen. Nicht mit einer Ankündigung für das nächste Jahr, sondern mit Werkzeugen, die heute schon Nutzer bedienen.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat dafür eine Cross-Chain-Bridge in den Mittelpunkt gestellt, die Token in einem einzigen Schritt zwischen verschiedenen Ketten bewegt. Wallet Wechsel und doppelte Gebühren fallen dabei weg. Daneben steht PepetoSwap als Handelsebene ohne Gebühren, auf der Meme Token zum Selbstkostenpreis getauscht werden statt über eine zentrale Plattform.

Beide Werkzeuge sind keine Punkte auf einem Fahrplan, sondern laufen bereits auf der Seite von Pepeto, während der Vorverkauf noch offen ist. Mit 420 Billionen ausgegebenen Einheiten bleibt genügend Tiefe für mehrere Handelspaare, sobald die Notierung frische Käufer bringt.

Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und die Wallets, die jetzt einsteigen, positionieren sich vor der erwarteten Notierung an Binance. SolidProof hat den gesamten Programmcode vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt, womit Käufer eine verifizierte Grundlage statt eines bloßen Versprechens erhalten. Wer jetzt kauft, zahlt 0,0000001887 Dollar je Einheit, und diesen Wert gibt es allein bis zum Ende des Vorverkaufs. Der Unterschied zu Bitcoin ist die verbleibende Strecke.

Eine Münze oberhalb von 64.000 Dollar benötigt gewaltiges neues Kapital allein für eine Verdopplung. Ein Token mit geprüftem Vertrag, fertigen Werkzeugen und einer Notierung vor sich kann diese Strecke von einem Bruchteil dieses Ausgangspunkts aus zurücklegen. Frühe Umsetzung und ein laufendes Produkt tragen dabei weiter als reine Aufmerksamkeit.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an 62.000 Dollar gebunden. Pepeto steht daneben mit einer laufenden Handelsstruktur und einem Preis, den ein Wert von 1,33 Billionen Dollar nicht mehr bieten kann. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in einer Phase der Vorsicht zu, und der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und erstem Handelskurs ist die Strecke, die ein Einstieg jetzt noch mitnehmen könnte. Frühe Bitcoin Käufer, die den Bewegungen großer Wallets folgten, sagen bis heute, sie hätten damals mehr einsetzen sollen. Dasselbe Signal blinkt jetzt rund um einen geprüften Vorverkauf. Wer dieses Fenster ohne Entscheidung verstreichen lässt, könnte den teuersten Fehler dieses Zyklus machen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen?

Bitcoin hält sich bei rund 64.700 Dollar. Solange 62.000 Dollar als Unterstützung halten, bleibt der Weg in Richtung 65.600 Dollar offen, während der Arbeitsmarktbericht die nächste Richtung vorgibt.

Warum fällt Pepeto neben der Bitcoin Prognose auf?

Pepeto verbindet eine geprüfte Handelsstruktur mit einem Vorverkaufspreis, den große Werte nicht mehr bieten können. Alle Angaben zum Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.