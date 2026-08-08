NurExone Biologic: Wie Exosomen den Sehnerv wieder zum Wachsen bringen könnten

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Ein geschädigter Sehnerv lässt sich bisher nur sehr schwer behandeln. Genau hier setzt das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic an. In einer Studie mit Ratten gelang es, die Sehfunktion nach einer Schädigung des Sehnervs wiederherzustellen.

Dafür nutzten die Forscher sogenannte Exosomen. Diese winzigen Teilchen kommen auch natürlich im menschlichen Körper vor. Sie transportieren wichtige Stoffe von einer Zelle zur nächsten. NurExone will Exosomen als Transportmittel für Medikamente nutzen.

Exosomen bringen Wirkstoffe an ihr Ziel

Exosomen sind keine lebenden Zellen. Trotzdem können sie biologisch aktiv sein. Sie transportieren unter anderem Proteine, Fette und RNA. Auf diese Weise helfen sie den Zellen bei der Kommunikation und bei Reparaturprozessen.

Für die Medizin sind Exosomen besonders interessant, weil sie bestimmte Barrieren im Körper überwinden können. Dazu gehört auch die Blut-Hirn-Schranke. Diese schützt das Gehirn, macht es aber gleichzeitig schwer, Medikamente gezielt in das Nervensystem zu bringen.

Ein weiterer Vorteil: Exosomen können verletztes Gewebe erkennen. Bestimmte Strukturen auf ihrer Oberfläche wirken dabei wie ein Navigationssystem. Dadurch sammeln sie sich bevorzugt an geschädigten Stellen.

Dort können sie Entzündungen verringern und die Heilung unterstützen.

Eine Plattform für verschiedene Krankheiten

NurExone stellt seine Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen her. Die Produktion erfolgt in 3D-Bioreaktoren. Dadurch sollen große Mengen mit gleichbleibender Qualität hergestellt werden können.

Auch für die Beladung der Exosomen hat das Unternehmen eine eigene Methode entwickelt. Dabei wird der Wirkstoff über einen Zuckerrest mit der Oberfläche der Exosomen verbunden.

Das System ist flexibel. Je nach Krankheit kann ein anderer Wirkstoff eingesetzt werden, ohne die gesamte Technologie neu entwickeln zu müssen.

Ein Protein bremst das Wachstum von Nervenzellen

Im Mittelpunkt der Forschung steht das Protein PTEN. Es wirkt im Körper wie eine Bremse für das Wachstum von Nervenzellen.

Wird PTEN gezielt blockiert, können Nervenzellen wieder beginnen zu wachsen. Genau das versucht NurExone mit seinem Wirkstoff ExoPTEN.

Zunächst wurde die Methode bei Rückenmarksverletzungen untersucht. Im Tiermodell zeigten behandelte Tiere deutliche Verbesserungen ihrer Bewegungsfähigkeit. Selbst bei einer vollständigen Durchtrennung des Rückenmarks wurden regenerative Effekte beobachtet.

Diese Ergebnisse führten dazu, dass die Behandlung in den USA und Europa den Status einer Therapie für seltene Krankheiten erhielt.

Übertragung auf den Sehnerv

Der nächste Schritt führte in die Augenheilkunde. Der Sehnerv gehört zum zentralen Nervensystem. Deshalb könnte ein ähnlicher Ansatz auch dort funktionieren.

Die Studien werden am Sheba Medical Center durchgeführt. Dabei wurde der Sehnerv von Ratten gezielt geschädigt, um die Folgen eines Glaukoms nachzustellen.

Nach der Behandlung mit ExoPTEN stellte sich die Funktion der Netzhaut wieder her. Messungen zeigten, dass die behandelten Augen auf Licht genauso reagierten wie gesunde Augen.

Nach Angaben des Unternehmens konnten diese Ergebnisse mehrfach bestätigt werden.

Mögliche Anwendung bei Glaukom

Die Technologie könnte künftig vor allem bei schweren Glaukom-Erkrankungen eingesetzt werden. Denkbar ist auch eine Behandlung nach Verletzungen oder Durchblutungsstörungen des Sehnervs.

Im Tiermodell waren nur wenige Injektionen notwendig. Erste Behandlungen am Menschen könnten nach den bisherigen Planungen in ein bis zwei Jahren beginnen. Zunächst sollen Patienten berücksichtigt werden, für die es keine andere Behandlungsmöglichkeit gibt.

NurExone ist an der Toronto Stock Exchange Venture und an mehreren deutschen Börsen notiert. Das Unternehmen hat bisher mehr als 20 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Sollten sich die Ergebnisse auch beim Menschen bestätigen, könnten Exosomen eine neue Möglichkeit bieten, bisher kaum heilbare Schäden am Sehnerv zu behandeln.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://mgo-medizin.de/ophthalmologie/wenn-exosomen-die-glaukom-therapie-revolutionieren/

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