China schlägt die USA: Während der S&P 500 im Juli leicht verlor, sprang der Hang Seng um rund 13 Prozent nach oben. Wer nur auf die bekannten US-Techwerte schaut, könnte die nächste große Bewegung verpassen.Der China Stock Report beobachtet die wichtigsten Trends und Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Elektromobilität und digitaler Konsum. Neben fundamentalen Analysen liefert der Börsenbrief charttechnische Orientierung, konkrete Ziel- und Stoppmarken sowie laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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