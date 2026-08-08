Schlechte Nachrichten vom Arbeitsmarkt sind heute gute Nachrichten für die New Yorker Börsen. Der S&P 500 verabschiedet sich mit einem neuen Rekord ins Wochenende. Auch der Dow Jones und der Nasdaq 100 verbuchen kräftige Wochengewinne. Airbnb, SpaceX und Microchip Technology führen die Tech-Rally mit zweistelligen Kursgewinnen an.Der S&P 500 macht am Freitag 0,6 Prozent gut. Zeitweise kletterte der marktbreite Index bis auf 7.763 Punkte und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Der Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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