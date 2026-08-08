Aufträge aus der Galvanik: De.mem gewinnt in Deutschland an Dynamik

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De.mem setzt den Ausbau seines Geschäfts mit industrieller Abwasseraufbereitung in Deutschland fort. Zwei Projekte für Unternehmen aus der Galvanikindustrie erreichen gemeinsam ein Auftragsvolumen von rund einer Million australischen Dollar. Der Wassertechnologiespezialist stärkt damit seine Präsenz in einem anspruchsvollen Markt, der von hohen technischen Anforderungen und einem zunehmenden regulatorischen Druck geprägt ist.

Eines der beiden Projekte wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Die wesentlichen Zahlungseingänge verbuchte De.mem im ersten Quartal 2026. Ein weiterer Auftrag befindet sich aktuell in der Umsetzung. Beide Projekte verdeutlichen, dass die Lösungen des Unternehmens auch bei technisch komplexen industriellen Anwendungen gefragt sind.

Deutschland gehört für De.mem zu den wichtigsten europäischen Industriemärkten. Nach Einschätzung des Managements bietet das Land weiterhin erhebliches Potenzial für moderne Technologien zur Wasser- und Abwasserbehandlung.

Maßgeschneiderte Anlage für einen Maschinenbauer

Über das erste Projekt hatte De.mem bereits im Quartalsbericht für September 2025 informiert. Der Auftrag besitzt ein Volumen von rund 500.000 AUD, was etwa 300.000 EUR entspricht. Die wesentlichen Zahlungen gingen im ersten Quartal 2026 bei dem Unternehmen ein.

Im Rahmen des Projekts entwickelte, lieferte und installierte De.mem eine hoch spezialisierte und vollständig automatisierte Anlage zur Behandlung von Abwässern aus der Galvanikproduktion. Das System wurde in einem Werk in Süddeutschland in Betrieb genommen und ist gezielt auf anspruchsvolle industrielle Fertigungsprozesse ausgerichtet.

Auftraggeber ist ein größeres deutsches Mittelstandsunternehmen, das Präzisionsmaschinen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören unter anderem Schleifmaschinen, die sowohl in Deutschland als auch auf internationalen Märkten vertrieben werden.

Die neue Abwasseranlage soll die entsprechenden Prozesse effizienter und nachhaltiger gestalten. Gleichzeitig unterstützt sie den Maschinenbauer dabei, hohe Umweltstandards einzuhalten.

Für De.mem bestätigt der Auftrag die eigene Kompetenz bei individuell entwickelten Industrieanlagen. Besonders wichtig sind dabei die Verbindung von Automatisierung, Prozesssicherheit und technischer Spezialisierung. Gerade in der Galvanik- und Oberflächentechnik müssen Produktionsabläufe zuverlässig gesteuert und belastete Abwässer präzise behandelt werden.

Modernisierung einer bestehenden Anlage

Das zweite Projekt umfasst die Modernisierung einer vorhandenen Abwasseraufbereitungsanlage. Auftraggeber ist ein international tätiger Konzern aus dem Bereich der Gebäudetechnik. De.mem erwartet, dass der Auftrag bis Ende 2026 umsatzwirksam wird.

Erstmals vorgestellt wurde das Projekt im Quartalsbericht für Dezember 2025. Auch dieser Auftrag hat einen Umfang von rund 500.000 AUD beziehungsweise etwa 300.000 EUR. Die Fertigung der benötigten Anlagentechnik läuft bereits. Auslieferung und Installation befinden sich in Vorbereitung. Den größten Teil der Zahlungseingänge erwartet De.mem bis Ende 2026.

Modernisiert wird die Abwasserbehandlung einer bestehenden Galvaniklinie. Dabei werden zentrale Komponenten durch leistungsfähigere Systeme ersetzt. Die Maßnahmen sollen sowohl die Betriebssicherheit als auch die Effizienz der Anlage verbessern. Zudem wird die Technik an aktuelle regulatorische und technische Anforderungen angepasst.

Die Installation erfolgt an einem Produktionsstandort in Nordrhein-Westfalen. Auftraggeber ist die deutsche Tochtergesellschaft einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe, die Hardwarelösungen für Gebäude entwickelt und produziert. Zum Angebot gehören unter anderem Türsysteme, Schließanlagen und weitere sicherheitsrelevante Gebäudekomponenten.

Grundlage für weiteres Wachstum

Die beiden Projekte zeigen, dass De.mem sowohl neue Anlagen entwickeln als auch bestehende Systeme modernisieren und optimieren kann. Gerade in der Galvanikindustrie steigt der Bedarf an effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Lösungen zur Abwasserbehandlung.

Mit dem kombinierten Auftragsvolumen von rund einer Million AUD stärkt De.mem seine Position als Spezialanbieter für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung in Europa. Gleichzeitig schaffen die Projekte eine solide Grundlage für zusätzliche Umsätze und weiteres Wachstum bis Ende 2026.

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-baut-geschaeft-mit-industrieller-abwasseraufbereitung-in-deutschland-aus/5216025

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