ZenaTech baut Drohnenimperium aus und erschließt den Energiesektor

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ZenaTech treibt den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Geschäfts weiter voran. Das Technologieunternehmen hat die Übernahme von Velocity Geomatics Inc. erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft tritt unter dem Namen Velocity Group auf und ist in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia und Saskatchewan aktiv.

Für ZenaTech handelt es sich um die erste Akquisition im Bereich der drohnengestützten Geomatik, die auf Umweltprüfungen und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben in der Öl- und Gasindustrie spezialisiert ist. Gleichzeitig erreicht das Unternehmen einen zuvor angekündigten Meilenstein: Velocity Group ist die 25. Übernahme seit dem Börsengang.

Durch die Transaktion erhält ZenaTech Zugang zu einem der bedeutendsten Energiemärkte Nordamerikas. Der Schwerpunkt liegt auf Umweltbewertungen und regulatorischen Prüfungen im Zusammenhang mit Förderanlagen und Pipelines.

Bestehender Kundenstamm und umfassende operative Erfahrung

Velocity Group verfügt über eine etablierte Kundenbasis, fundierte Kenntnisse der regionalen Märkte und langjährige Erfahrung mit drohnengestützten Vermessungs- und Geomatikprojekten. Zu den Kunden gehören größere Produzenten sowie international tätige Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche.

ZenaTech plant, die bisherigen Dienstleistungen um KI-gestützte Drohnentechnologie zu erweitern. Zu den vorgesehenen Anwendungsbereichen zählen Vermessung, Kartierung, Inspektion und die Überwachung von Infrastruktur.

Velocity Group ist auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierung sowie Umwelt- und Compliance-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen betreut Projekte in Alberta, British Columbia und Saskatchewan. Das Leistungsspektrum reicht von klassischen Vermessungsarbeiten bis hin zu Standortvorabprüfungen für Infrastruktur- und Energieprojekte.

Drohnentechnologie bereits umfassend im Einsatz

Drohnen sind bereits fest in die Arbeitsprozesse von Velocity Group integriert. Bei rund 80 Prozent der laufenden Projekte werden drohnenbasierte Verfahren für Vermessungen und die Erfassung von Geodaten eingesetzt.

ZenaTech übernimmt damit ein Unternehmen, dessen technologische Ausrichtung bereits eng mit der eigenen Strategie übereinstimmt. Zusätzliche KI- und Drohnenlösungen können daher unmittelbar in bestehende Prozesse eingebunden werden.

Der weltweite Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor wird den in der Pressemitteilung genannten Marktanalysen zufolge auf rund 2,3 Mrd. USD geschätzt. Für die kommenden Jahre wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 28,5 Prozent prognostiziert.

Autonome Inspektionen als Wachstumstreiber

Angetrieben wird die Marktentwicklung durch den zunehmenden Einsatz autonomer Technologien bei Inspektionen, Vermessungen und regulatorischen Prüfungen von Energieinfrastruktur.

ZenaTech bietet entsprechende Dienstleistungen sowohl bedarfsorientiert als auch im Rahmen von Abonnementmodellen an. Das Angebot umfasst Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Auf diese Weise können Kunden Drohnentechnologie einsetzen, ohne selbst in Geräte, Fachpersonal oder eigene Betriebsstrukturen investieren zu müssen. Beim Ausbau seines Netzwerks setzt ZenaTech auf etablierte Dienstleistungsunternehmen, deren bestehende Angebote durch den Einsatz von Drohnen ergänzt werden können.

Mit der Übernahme von Velocity Group erweitert ZenaTech sein Standortnetzwerk und schafft zugleich eine Grundlage für zusätzliche Anwendungen im internationalen Energie- und Infrastrukturmarkt.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-vollzieht-seine-25-uebernahme-mit-velocity-geomatics-inc-mit-sitz-in-alberta-kanada-und-dehnt-seine-drone-as-a-service-dienste-auf-die-bereiche-umwelt-und-regulatorische-compliance-im-oel-und-gassektor-aus/5211911/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083