BNB Prognose bleibt zäh, Binance Coin hält 590 Dollar trotz Milliarden-Burn

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Die BNB Prognose steht am 7. August auf der Kippe, denn der Binance Coin klebt bei rund 590 Dollar und gibt binnen 24 Stunden knapp ein Prozent ab. Vom Allzeithoch bei 1.370 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen damit mehr als 57 Prozent. Gleichzeitig meldet die BNB Chain starke Quartalszahlen, ein Fonds ist an der Nasdaq gestartet und ein Indexhaus nimmt den Token neu auf. Die Nachrichten sind also gut, der Chart bleibt trotzdem flach. Wie lange kann diese Lücke zwischen Meldungen und Kurs noch bestehen?

BNB Prognose zwischen starken Meldungen und flachem Chart

Der BNB Kurs liegt bei rund 590 Dollar und bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 585 und 594 Dollar. Die Marktkapitalisierung erreicht damit 78,6 Milliarden Dollar, was BNB Rang vier im Gesamtmarkt sichert. Von maximal 200 Millionen Token sind gut 133 Millionen im Umlauf, der Rest verschwindet nach und nach durch Verbrennungen. Zuletzt wurden 1,57 Millionen BNB in einem einzigen Vorgang vernichtet, was nach Angaben von CoinGabbar rund einer Milliarde Dollar entsprach. Im selben Quartal startete ein BNB-Fonds an der Nasdaq und die Kette meldete 59 Milliarden Dollar an Handelsvolumen.

Laut Cryptonews notiert der Token knapp über dem 20-Tage-Durchschnitt bei 578 Dollar und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 582 Dollar. Die Zone zwischen 600 und 602 Dollar bildet die nächste Hürde, weil dort gleich zwei technische Marken zusammenfallen. Darüber wartet der 200-Tage-Durchschnitt bei 649 Dollar als weiteres Ziel. Neu ist die Aufnahme in einen Index von S&P Dow Jones Indices und Pantera, in dem BNB unter 18 Werten den zweiten Platz belegt. Belastet wird die Stimmung von einer Affäre rund um einen früheren Mitarbeiter und einen Meme-Coin.

Für die BNB Prognose bleibt am Ende eine simple Rechnung. Gängige Modelle sehen den Token im August zwischen 576 und 639 Dollar, was vom heutigen Niveau aus rund acht Prozent Spielraum bedeutet. Acht Prozent bei 78 Milliarden Dollar Marktwert sind das, was Größe an Rendite überhaupt noch hergibt, und darunter liegt das Risiko eines weiteren Rücksetzers. Wer mehr sucht, schaut dorthin, wo die Bewertung noch nicht in Milliarden gemessen wird. Genau dort sammelt sich derzeit Kapital in einem Vorverkauf, der seinen Handelsplatz bereits gebaut hat.

Pepeto setzt auf gebührenfreien Handel, wo die BNB Prognose stockt

Während die BNB Chain ihre Werkzeuge für Entwickler ausbaut und institutionelle Beobachter auf den Token schauen, bewegen sich private Käufer in Richtung eines Vorverkaufs. Pepeto ist ein Meme-Coin, der von einem ehemaligen Binance-Experten begleitet wird. Das Projekt hat bereits gezeigt, dass es ein funktionierendes Produkt ausliefern kann und dabei einen langfristigen Wert verfolgt.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, ein gebührenfreier Handelsplatz, auf dem Halter Token tauschen können, ohne hohe Gaskosten zu zahlen. Die Tauschfunktion verarbeitet bereits erste Testpaare, lange bevor der Token selbst an einer Börse notiert. Damit gehört das Projekt zu den wenigen Vorverkäufen, die ihre Technik vor dem Handelsstart tatsächlich abliefern. Die Erfahrung des früheren Binance-Experten auf der Börsenseite hat die Bauweise dieser Plattform von Grund auf geprägt.

Die Frage der Sicherheit spielt dabei eine eigene Rolle. Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den vollständigen Smart Contract untersucht und abgenommen, noch bevor die erste Einzahlung in den Vorverkauf floss, sodass Käufer auf einer kontrollierten Grundlage einsteigen. Eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar, was ein Projekt vor dem Listing selten erreicht. Auf der Projektseite lassen sich die laufenden Wallet-Zahlen und der Stand des Vorverkaufs direkt nachprüfen.

Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, verteilt auf einen Einstiegspreis von 0,0000001887 Dollar. Dieser Preis ist seit dem Start des Vorverkaufs unverändert, was Nachzügler bisher nicht bestraft. Ein Listing an Binance gilt als erwartet und wäre der Moment, in dem der Markt den Preis selbst bestimmt. Für Anleger, die bei 78 Milliarden Dollar Bewertung an eine Grenze stoßen, kann Pepeto deshalb eine Rechnung eröffnen, die ein Wert dieser Größe schlicht nicht mehr bietet. Ob dieser Unterschied trägt, entscheidet sich am ersten Handelstag.

Fazit

Die BNB Prognose hängt an Zuflüssen, an der Marke von 600 Dollar und an einer Stimmung, die sich seit Wochen nicht dreht. Selbst im freundlichen Fall bleibt BNB ein Großwert, der Quartale für einen Zuwachs von wenigen Prozent braucht. Pepeto liegt auf der Gegenseite, mit gebührenfreiem Handelsplatz, geprüftem Vertragscode und einem Preis, den noch kein Markt gesetzt hat. Gegen die BNB Prognose gestellt könnte ein einziges Listing das Hundertfache bewegen. Die vorherige Runde schloss früher als geplant, die laufende füllt sich. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, hält beim Listing die Stückzahl, die BNB auf diesem Niveau nicht mehr bietet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die BNB Prognose für August 2026 aus?

Gängige Modelle sehen BNB im August 2026 zwischen 576 und 639 Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei rund 590 Dollar, die Hürde bei 600 bis 602 Dollar entscheidet.

Was ist Pepeto und wo kann man den Vorverkauf prüfen?

Pepeto ist ein Meme-Coin im Vorverkauf mit gebührenfreiem Handelsplatz PepetoSwap, geprüft von SolidProof. Einsehbar ist der Fortschritt unter pepetocoin.com, den Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.