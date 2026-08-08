Der Bitcoin steckt im Sommerloch. Kein Wunder, August ist sein statistisch schwächster Monat. Doch wer auf den Kalender schaut, findet einen Hoffnungsschimmer: Kein Quartal war für die größte Kryptowährung historisch so stark wie das vierte.Die Stimmung am Kryptomarkt ist gedrückt. Der Bitcoin notiert aktuell bei rund 64.500 Dollar und hängt damit bereits seit Monaten unter seinem 200-Tage-Durchschnitt fest. Vom Allzeithoch bei 126.199 Dollar aus dem Oktober 2025 hat sich die Kryptowährung damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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