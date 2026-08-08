Während alle auf Künstliche Intelligenz setzen, entdecken Fondsmanager eine übersehene Chance. Gesundheitsaktien aus Indien und Afrika könnten vor einem Comeback stehen. Der Boom rund um Künstliche Intelligenz zieht immer mehr Kapital an. Dadurch gerät eine langfristig interessante Anlagechance in den Schwellenländern aus dem Blick: der Gesundheitssektor. Ivo Kovachev, Senior-Fondsmanager, und Dalibor Kovac, Fondsmanager bei J O Hambro, sehen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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