Zahlreiche Dax-Konzerne veröffentlichten in den letzten Tagen ihre Quartalsergebnisse. Hierbei gab es durchaus Licht und Schatten. Dabei wurden auch hin und wieder vermeintlich starke Quartalszahlen ob der zum Teil immensen Erwartungshaltung mit Gewinnmitnahmen quittiert. Auch die DHL Group präsentierte zuletzt ihre Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026. An der Qualität der Daten gab es wenig auszusetzen. Doch im Vorfeld der Zahlen stieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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