Viele Eltern befürchten, dass KI-Tools die kognitiven Fähigkeiten ihrer Kinder beeinträchtigen könnten. Trotzdem wären viele bereit, für entsprechende Hausaufgaben-Software tief in die Tasche zu greifen. Für viele Kinder und Jugendliche gehören KI-Tools inzwischen zum Schulalltag. Sie unterstützen bei den Hausaufgaben und können komplexe Themen auf verständliche Weise aufbereiten. Der wohl wichtigste Vorteil ist aber, dass sie im Vergleich zu Eltern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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