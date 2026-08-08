© Foto: Dall-EDer S&P 500 könnte laut Fundstrat-Stratege Tom Lee nach einem starken Monatsauftakt noch im August auf bis zu 8.000 Punkte steigen.Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat Capital, erwartet für August einen möglichen Anstieg des US-Leitindex S&P 500 auf 7.900 bis 8.000 Punkte. Lee begründet seinen Optimismus unter anderem mit der technischen Ausgangslage. Der Markt habe zuvor acht bis zehn Wochen konsolidiert. "Je größer die Basis, desto größer der Ausbruch", erklärte der Stratege. S&P 500 startet stark in den August Die Prognose kommt nach einem bereits starken Monatsauftakt. Der S&P 500 hat im August bislang über 3 Prozent gewonnen und ein neues Allzeithoch erreicht. Rückenwind liefern …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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