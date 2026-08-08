Die Partnerschaft kombiniert Energy Vaults FEOC-konformes BESS, netzbildende PCS und Steuerungssoftware für die KI-Infrastruktur mit der schlüsselfertigen Stromerzeugung des Partners, Caterpillar-Generatoren und dessen EPC-Kompetenzen

Die Referenzarchitektur liefert zuverlässige, netzunabhängige Energie, sorgt für die notwendige Netzstabilisierung und Lastverteilung und ermöglicht so modulare, skalierbare KI-Campus im Gigawatt-Maßstab mit "Always-on"-Verfügbarkeit

Diese zweite strategische Rahmenvereinbarung treibt die KI-Infrastrukturstrategie von Energy Vault weiter voran und etabliert eine wiederholbare "Speed-to-Power"-Bereitstellungsplattform

Die ersten 1,25 GW sind durch einen Vertrag mit einem Hyperscaler-Kunden für den Einsatz in Texas abgesichert

Energy Vault erwartet Umsatzauswirkungen in Höhe von ca. 500 bis 600 Millionen US-Dollar im zweiten Halbjahr 2026 sowie 2027; diese werden im Rahmen der bevorstehenden Telefonkonferenz zum Geschäftsergebnis am 11. August 2026 erörtert

Energy Vault gibt strategische Vereinbarung zum Aufbau einer integrierten Energieinfrastruktur mit einer Leistung von 1,25 GW für ein KI-Rechenzentrum eines Hyperscalers bekannt in Zusammenarbeit mit einem führenden EPC-Anbieter für Stromerzeugung, der Caterpillar-Generatoren einsetzt

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energieinfrastruktur, gab heute den Abschluss einer strategischen kommerziellen Vereinbarung bekannt, in deren Rahmen Energy Vault Batterie-Energiespeichersysteme ("BESS"), netzbildende Stromumwandlungssysteme und KI-Infrastruktur-Steuerungssoftware liefern wird, um eine erste Bereitstellung einer integrierten Energieinfrastruktur mit einer Gesamtleistung von 1,25 Gigawatt ("GW") für KI-Rechenzentren von Hyperscalern zu unterstützen.

Die Vereinbarung schafft eine wiederholbar einsetzbare KI-Strominfrastrukturplattform, die regelbare Stromerzeugung, intelligente Batterie-Energiespeicher, netzbildende Wechselrichtersysteme, fortschrittliche Steuerungssoftware für KI-Infrastrukturen sowie schlüsselfertige EPC- und Anlagenintegration zu einer einzigen integrierten Lösung vereint, die speziell für KI-Rechenzentren von Hyperscalern und Hochleistungsrechenzentren konzipiert ist.

Die Unternehmen werden gemeinsam vollständig integrierte, netzunabhängige Stromversorgungssysteme bereitstellen, die KI-Rechenkapazitäten deutlich schneller in Betrieb nehmen können als dies bei herkömmlichen Zeitplänen für den Netzanschluss möglich ist, und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und betriebliche Flexibilität bieten, die für KI-Workloads der nächsten Generation erforderlich sind.

Erste Implementierungen werden in den nächsten vier bis zwölf Monaten erwartet und ermöglichen einen beschleunigten Zeitplan für die Stromversorgung, der nicht von den herkömmlichen Zeitplänen für den Netzanschluss durch Energieversorger abhängig ist.

Da die KI-Infrastruktur von Hyperscalern weltweit weiter expandiert, benötigen Entwickler zunehmend komplette Energieinfrastrukturplattformen anstelle einzelner Technologien. KI-Rechenlasten können sich schnell ändern, wenn GPU-Cluster hoch- und heruntergefahren werden, was hohe Anforderungen an Transienten, Spannung, Frequenz und Netzqualität mit sich bringt, die mit Erzeugungsanlagen allein möglicherweise nicht effizient bewältigt werden können.

Die integrierte Lösung wurde speziell entwickelt, um diesen Anforderungen durch eine vollständig integrierte Architektur gerecht zu werden, die Stromerzeugung, Energiespeicherung und die standortweite elektrische Infrastruktur in Echtzeit intelligent koordiniert. Die Lösung ist darauf ausgelegt, FEOC-konforme Implementierungen zu unterstützen und gleichzeitig eine wiederholbare Referenzarchitektur für integrierte digitale Steuerung, Stromverteilung, Netzstabilisierung und aktive Lastoptimierung bereitzustellen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Implementierungen, bei denen einzelne Anlagen unabhängig voneinander betrieben werden, koordiniert und optimiert die integrierte Plattform kontinuierlich die Stromerzeugung, den Batteriespeicher, die Stromumwandlung, die Redundanzsysteme und die elektrische Infrastruktur als ein einziges intelligentes Kraftwerk.

Die KI-Infrastruktur-Steuerungssoftware von Energy Vault fungiert als geschäftskritisches Betriebssystem für die Strominfrastruktur des Standorts. Sie gleicht Stromflüsse dynamisch aus, sorgt für Spannungs- und Frequenzstabilität, minimiert Generatorzyklen, verbessert die Brennstoffeffizienz und gewährleistet die schnelle Reaktion, die von hochdynamischen KI-Rechenumgebungen gefordert wird.

Die modulare Architektur ermöglicht es Kunden zudem, die KI-Infrastruktur bereits vor dem endgültigen Netzanschluss in Betrieb zu nehmen, und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Netzstrom, erneuerbare Energieerzeugung und zusätzliche dezentrale Energiequellen zu integrieren, wenn die Anforderungen des Campus wachsen.

Der landesweit tätige Turnkey-Anbieter für Engineering, Beschaffung und Bau ("EPC") im Bereich der Stromerzeugung verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Erzeugungsprojekte, darunter Erdgas-Kolbenmotoren, Gasturbinen, Dieselkraftwerke, Solar-PV und neue Wasserstofftechnologien. Energy Vault ergänzt diese Kompetenzen durch eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Batterie-Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, intelligenter Energiemanagement-Software sowie Fachwissen zur Integration von Hybridkraftwerken, das in Projekten weltweit entwickelt wurde.

"Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie kritische Energieinfrastrukturen konzipiert, bereitgestellt und betrieben werden", sagte Robert Piconi, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Kunden beschaffen nicht mehr einzelne Technologien sie benötigen eine integrierte Energieinfrastruktur, die in der Lage ist, zuverlässigen, stets verfügbaren Strom in beispielloser Geschwindigkeit und in beispiellosem Umfang bereitzustellen. Mit dieser Vereinbarung haben wir eine hochgradig differenzierte Plattform geschaffen, die branchenführende Stromerzeugung, intelligente Energiespeicherung und fortschrittliche Kraftwerkssoftware zu einer einzigen integrierten Lösung vereint, die speziell für KI-Infrastrukturen entwickelt wurde."

"Als unser bislang größter Einzelvertrag stellt diese wegweisende Vereinbarung einen weiteren wichtigen Schritt in der strategischen Entwicklung von Energy Vault vom Pionier der Energiespeichertechnologie hin zu einem Anbieter integrierter Energieinfrastruktur dar. Noch wichtiger ist, dass damit eine reproduzierbare kommerzielle Plattform geschaffen wird, von der wir glauben, dass sie eine erhebliche zukünftige Expansion unterstützen kann, da die Investitionen von Hyperscalern in KI-Infrastruktur weltweit weiter zunehmen."

Ein leitender Manager beim strategischen Partner von Energy Vault im Bereich Energieinfrastruktur erklärte: "Das BESS, die netzbildende Technologie und die Softwareplattform von Energy Vault sind von zentraler Bedeutung für diese Lösung. Durch die Integration dieser Systeme in unser modulares Kraftwerksdesign können wir große Mengen zuverlässiger Energie schnell ans Netz bringen und gleichzeitig die Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleisten, die Hyperscale-Standorte erfordern."

Die Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam weitere Geschäftsmöglichkeiten im Bereich der Hyperscaler-, Neocloud- und KI-Infrastruktur in Märkten zu erschließen, in denen begrenzte Netzkapazitäten, lange Wartezeiten bei der Netzanbindung durch Energieversorger und ein steigender Strombedarf den Bedarf an schnell einsetzbaren Lösungen für die dezentrale Speicherung und Überbrückungsstromversorgung vorantreiben. Die Partnerschaft ist als skalierbare kommerzielle Plattform konzipiert, die eine erhebliche zukünftige Expansion über den ursprünglich vertraglich vereinbarten Einsatz hinaus unterstützen kann.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt, implementiert und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Ansatz zur nachhaltigen Energiespeicherung zu revolutionieren. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre Batterie-, Schwerkraft- und grüner Wasserstoff-Energiespeichertechnologien, die eine Vielzahl von Kundenanwendungsfällen unterstützen und eine sichere sowie zuverlässige Steuerung und Optimierung des Energiesystems ermöglichen. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagement-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche einzigartig und bietet maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen mit kurzer, langer sowie mehrtägiger/ultralanger Speicherdauer. Damit unterstützt das Unternehmen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, große industrielle Energieverbraucher sowie AI- und Cloud-Infrastrukturunternehmen dabei, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

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Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, der am 18. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov www.sec.gov abrufbar sind. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusehen; ebenso wenig können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft einschätzen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung abgegebene zukunftsgerichtete Aussage gilt ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegt in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen. 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