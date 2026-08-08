Geothermie meets Denkmalschutz: Wie Erdwärme historische Gebäude klimafreundlich versorgt

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Denkmalgeschützte Gebäude gelten energetisch oft als schwierig: Fassaden dürfen kaum verändert werden, und viele Sanierungsmaßnahmen sind aufgrund denkmalschutzrechtlicher Vorgaben ausgeschlossen. Eine im September 2025 veröffentlichte Studie der britischen Denkmalschutzbehörde Historic England kommt jedoch zu einem positiven Ergebnis: Erdwärmepumpen (Ground Source Heat Pumps) lassen sich auch in historischer Bausubstanz sinnvoll einsetzen, ohne das äußere Erscheinungsbild der Gebäude zu verändern. Laut der Untersuchung ist die Erdsonden-Technik ausgereift, nach Wiederherstellung des Bodens kaum sichtbar und bei guter Systemplanung hinsichtlich der Betriebskosten mit einer Gasheizung vergleichbar.

Die PORR setzt seit über zehn Jahren auf Geothermie

Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) verfügt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt über eine eigene Geothermieabteilung, die Erdwärmeanlagen plant, projektiert und baut. Laut eigenen Angaben deckt die PORR in Österreich die gesamte Wertschöpfungskette ab - von Testbohrungen und Simulationen über die Genehmigungsplanung bis zur Errichtung von Erdsonden mit Bohrtiefen von bis zu 300 Metern.. In den vergangenen fünf Jahren wuchs das Geothermiegeschäft des Unternehmens nach eigenen Angaben jährlich um rund 20 bis 30 Prozent, insbesondere bei größeren Sondenfeldern mit mehr als 50 Bohrungen.

Allein 2025 hat die Geothermieabteilung über 1.600 Tiefensonden mit einer Gesamtlänge von über 200.000 Sondenlaufmetern errichtet. Ergänzend zu Erdsonden bietet die PORR auch thermisch aktivierte Betonbauteile wie Bohrpfähle oder Schlitzwände sowie die thermische Nutzung von Grundwasser an. Der große Vorteil von Geothermie besteht darin, dass sie grundlastfähig ist, also unabhängig von der Tageszeit oder vom Wetter. Außerdem kann sie im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen der Räume genutzt werden.

Otto-Wagner-Areal: Geothermie trifft Jugendstil

Ein aktuelles Beispiel für diese Expertise ist das Otto-Wagner-Areal auf der Wiener Baumgartner Höhe, eines der bedeutendsten Jugendstilensembles der Stadt. Im Zuge der Revitalisierung entsteht dort ein Campus für Bildung, Forschung, Kultur und Erholung. Die ersten Bohrungen für die Geothermieanlage begannen im November 2025. Innerhalb von acht Monaten wurden rund 430 Erdwärmesonden mit einer Gesamtlänge von ungefähr 28 Kilometern einschließlich der Leitungen zur Technikzentrale errichtet. Damit zählt das Vorhaben zu den größten Geothermieprojekten Österreichs. Die Anlage soll den Standort künftig weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern machen, den CO2-Ausstoß deutlich senken und langfristig stabile Energiekosten ermöglichen. Ergänzt wird sie durch eine geplante Photovoltaikanlage, sodass der Energiebedarf möglichst weitgehend aus lokalen, erneuerbaren Quellen gedeckt werden soll.

Das Otto-Wagner-Areal zeigt beispielhaft, wie sich denkmalgeschützte Bausubstanz, moderne Energietechnik und Klimaziele miteinander verbinden lassen. Angesichts der steigenden Anforderungen an die Dekarbonisierung des Gebäudestandards gewinnt dieses Thema auch für Anlegerinnen und Anleger im Bau- und Immobiliensektor an Relevanz.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/viability-ground-source-heat-pumps-historic-buildings/

https://www.porr.at/en/services/specialised-foundation-engineering/services/geothermal-energy

https://www.youtube.com/watch?v=34eGdTIlU3w&pp=ygURb3R0by13YWduZXItYXJlYWw%3D(Video)

https://www.owa-wien.at/das-bauprojekt/detail/erneuerbare-energie

https://www.linkedin.com/posts/porrgroup-homeofconstruction-geothermie-ugcPost-7485217226178940928-IVms/

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