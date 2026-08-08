Die Suche nach nachhaltigen Rohstoffen für die globale Batterieproduktion läuft weltweit auf Hochtouren. Ein neues Verfahren könnte gleich zwei drängende Probleme lösen, verlangt der Industrie bei der Skalierung aber einiges ab. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin Nature Communications veröffentlichten Studie zu lesen ist, haben Wissenschaftler:innen erstmals in Echtzeit beobachtet, wie Kohlendioxid direkt aus der Luft gefiltert und in feste Kohlenstoffstrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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