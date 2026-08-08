Constellium SE - CSTM: Die Aktie ist vom Luft- und Raumfahrt-Boom beflügelt!

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Breakout-Setup bei der Constellium-Aktie (CSTM) mit Widerstandslinie bei 30.50 USD ! Kursziel: Allzeithoch bei 37 USD!

Constellium (CSTM) - FR0013467479

Rückblick: Im Rahmen eines Aufwärtstrends legte die Constellium-Aktie zunächst eine beeindruckende Rallye bis zum Allzeithoch bei 37 USD aufs Parkett. Während des Anstiegs dienten die gleitenden Durchschnitte als zuverlässige Orientierung, ehe im Juni eine Korrektur einsetzte und insbesondere der 50er-EMA zum Widerstand wurde. Nach der Konsolidierung im Bereich zwischen etwa 28.20 und 30.40 USD hat sich nun ein Breakout-Setup ausgebildet, bei dem der Kurs direkt unter einem wichtigen horizontalen Widerstand notiert. Der Kurszuwachs der vergangenen sechs Monate liegt bei 18 Prozent.

Constellium-Aktie: Chart vom 07.08.2026, Kürzel: CSTM Kurs: 29.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei rund 30.40 USD könnte ein starkes Kaufsignal liefern und gleichzeitig die Rückeroberung des 50er-EMA bestätigen. Damit wäre die jüngste Korrektur wahrscheinlich abgeschlossen und die Chancen auf eine Rückkehr in den übergeordneten Aufwärtstrend würden deutlich steigen. Anschließend erscheint ein zügiger Anstieg in Richtung der Juni-Hochs bei 36 bis 37 USD realistisch, zumal oberhalb des Widerstands nur noch wenige markante Hürden erkennbar sind. Da die nächsten Quartalszahlen erst für den 28. Oktober terminiert sind, ist zunächst nicht mit erhöhter Volatilität zu rechnen, sodass auch ein längerer Swingtrade mit überschaubarem Risiko denkbar wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Prallt die Aktie erneut am Widerstand ab und fällt unter die Unterstützung bei rund 28.20 USD zurück, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert. In diesem Fall müssten Anleger mit einer Ausdehnung der Konsolidierung oder sogar einer Fortsetzung des zuvor etablierten Abwärtstrends rechnen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der Unterstützung bei 28.20 USD platzieren, da ein Bruch dieses Niveaus das Risiko eines Rücksetzers in Richtung der Julitiefs deutlich erhöhen würde.

Meinung

Constellium entwickelt und produziert hochwertige Aluminiumlösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, Verpackungen sowie Industrieanwendungen und zählt zugleich zu den weltweit führenden Aluminiumrecyclern. Im zweiten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen mit Sitz in Paris den Umsatz um 31 Prozent auf 2.75 Milliarden USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 1.04 USD. Das bereinigte Segment-EBITDA erreichte mit 310 Millionen USD einen Rekordwert, getragen von einer starken Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt, einer verbesserten Entwicklung im Transportsektor, einer robusten Recyclingleistung sowie einer angespannten Versorgungslage bei gewalzten Aluminiumprodukten für die nordamerikanische Automobilindustrie. Der Nettogewinn stieg von 36 Millionen USD auf 148 Millionen USD. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen seine Prognose an und erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von 980 Millionen bis 1.02 Milliarden USD sowie einen freien Cashflow von mehr als 300 Millionen USD. Somit bestätigen die fundamentalen Zahlen und die Rahmenbedingungen des Marktes die positive Kursentwicklung. Derzeit gibt es keinen Anlass an der bullischen Einschätzung zu zweifeln.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 3.99 Milliarden USD

Meine Meinung zu Constellium ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/earnings/constellium-aktie-steigt-nach-starken-q2zahlen-und-angehobener-prognose-93CH-3585430

Veröffentlichungsdatum: 08.08.2026

Autor: Thomas Canali

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