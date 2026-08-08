München (ots) -Der Aufstiegsanwärter MSV Duisburg feiert gegen den Aufsteiger Meppen einen 3:0-Auftaktsieg. "Du willst von Anfang an dabei sein. Wir sind gut drauf, sind mutig und das macht die Brust noch breiter. Es gibt noch Potenzial, weil wir können es noch besser", findet Trainer Dietmar Hirsch: "Wir haben nach dem Tor zu nachlässig gespielt, die Abstände waren zu groß. Das ist Jammern auf hohem Niveau." Meppen wird für "Fehler eiskalt bestraft, das haben wir heute gemerkt. Erstmal ist man niedergeschlagen, weil man sich auch heute etwas ausrechnend, auch wenn man nicht der Favorit ist", fasst ein "bedienter" Trainer Lucas Beniermann zusammen.Absteiger Preußen Münster feiert einen glücklichen 3:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden. "Besser kann man nicht in die Saison starten", freut sich Doppeltorschütze Montell Ndikom. Auch Trainer Thomas Wörle findet lobende Worte. "Die Art und Weise wie wir uns gewehrt haben in einem schweren Spiel, hat mich beeindruckt. Wir waren widerstandsfähig. Die Jungs waren auf den Punkt bereit und dann haben wir richtig Einfluss bekommen von der Bank. Wir waren leidensfähig und haben als Team einen sehr geschlossenen Auftritt hingelegt." Auf Wiesbadener Seite herrscht Frust über die Elfmeter-Entscheidung vor dem 1:2. "Bei allem Respekt, aber das ist niemals ein Elfmeter. Da ist weder ein Kontakt noch irgendwas. Das ist Gelb und Schwalbe. Diese Situation hat das Spiel entschieden und das macht es sehr bitter für uns", schimpft Daniel Scherning.Auftakt nach Maß für den SSV Jahn Regensburg! "Wir haben überragende Umschaltmomente gehabt und tolle Tore erzielt. Die 2. Hälfte hat schon richtig Spaß gemacht", lobt Trainer Sascha Hildmann nach dem 5:2-Sieg bei Viktoria Köln. Frust hingegen bei Viktoria-Coach Marian Wilhelm. "Das hat mit Jugend nichts zu tun. Wenn du in der 3. Liga 5 Tore kassierst, wirst du kein Spiel gewinnen. Trotzdem haben wir so viele Torchancen, dass es sogar nochmal eng werden könnte. Heute ist viel zusammengelaufen und das nicht für uns."Die Würzburger Kickers holen ein 2:2 in Ingolstadt. "Ich glaube, wenn wir das ein oder andere besser ausspielen, wäre sogar mehr drin gewesen. Da hat uns vielleicht auch der Mut oder die Überzeugung gefehlt. Aber ich bin absolut zufrieden", meint Michael Schiele. Auch bei Sabrina Wittmann auf Ingolstädter Seite herrscht ein eher positives Gefühl. "Ich finde schon, dass wir über die gesamte Dauer kein schlechtes Spiel gemacht haben."Nachfolgend erste Clips und Stimmen zum 1. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag u.a. mit TSG Hoffenheim II gegen Hansa Rostock - ab 13.15 Uhr live, ab 16.15 Uhr läuft Saarbrücken gegen RWE. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln 1:0 - Aufsteiger-Duell: "Willkommen in der 3. Liga"Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Es war das erwartete Spiel mit viel Ballbesitz. Die Fortuna hat auf Umschaltmomente gelauert. Dann haben wir es strukturiert gespielt und trotzdem hatten wir zu wenig Tiefe. Trotzdem waren wir sehr diszipliniert und hatten eine hohe Intensität gegen den Ball. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Kompliment an meine Mannschaft, willkommen in der 3. Liga. Großer Stolz." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ejZZT0ZKRXRuYnh2OHJ4THRTQjlkQTQ1bDgxTGczSERDVmNCaVFJMS9MQT0=Loris Maier, Siegtorschütze SG Sonnenhof Großaspach: "Für die Mannschaft drei Punkte, besser hätten wir es uns nicht malen können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aGZteWhRWFk2R1k5RTFuTWFWNkw1R244YldpUlhZVWJjK3RLWTRhc1RaOD0=Matthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "Herzlich Willkommen in der 3. Liga. Wir haben extrem viel falsch gemacht, haben Ballbesitz weggegeben und haben viele Situationen verschenkt. Teilweise zu schnell nach vorne gespielt, teilweise einfache Fehler. In der zweiten Halbzeit mache ich meiner Truppe keinen großen Vorwurf, weil wir schon wollten, aber wir konnten nicht zwingend werden. Das war ein entscheidender Punkt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFdxUzlQbDNIMUIxbmlvczFYT2NTdVVONUZKSUZBN05jS01xNUsyd3Rodz0=MSV Duisburg - SV Meppen 3:0 - "Jammern auf hohem Niveau"Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Wir haben viel Gutes, aber auch das eine oder andere Verbesserungswürdige gesehen. Wir haben nach dem Tor zu nachlässig gespielt, die Abstände waren zu groß. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Meppen war ein unangenehmer Gegner, die haben nie aufgesteckt. Wir haben genau das gemacht, was wir wollten."Über das 3:0 von Noß: "Das ist Qualität. Ich habe mich für ihn gefreut, weil wir echt viele Spieler mit großer Qualität haben. Wenn jemand nicht spielt, ist er ein bisschen unzufrieden. Dann so eine Reaktion zu zeigen, da habe ich meinen Respekt ausgedrückt und habe mich für ihn gefreut."Über das Thema Aufstieg: "Natürlich spielen wir für die Tabelle. Wir spielen um Ergebnisse. Du willst von Anfang an dabei sein. Wir sind gut drauf, sind mutig und das macht die Brust noch breiter. Es gibt noch Potenzial, weil wir können es noch besser." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MlNOWGNuTVBmNU5LU1NQVW95Zy83TEpScVBhL3hVaWlqb3dsSlE1WHVGST0=Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Wir haben uns mehr vorgenommen. Wir sind zu selten gefährlich geworden, haben den Abschluss vermissen lassen. Fehler werden eiskalt bestraft, das haben wir heute gemerkt. Trotzdem war nicht alles schlecht. Das war eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Erstmal ist man niedergeschlagen, weil man sich auch heute etwas ausrechnend, auch wenn man nicht der Favorit ist. Nach dem 0:3 ist man erstmal bedient. Das können wir besser, aber es ist menschlich." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=elNzaWZPUHRrNWR0eUc2Rm5nQXZISUtxa1RaclNDQnYyY21NWk1DNEZoOD0=SV Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 1:3 - Torwartpatzer und Elfmeter-GeschenkDaniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Das erste Gegentor ist fast ein Eigentor, beim zweiten sah es von der Bank so aus, dass es kein Elfmeter war. Wenn man das ausklammert, haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber das Ergebnis passt nicht dazu. Das ist im Fußball immer sehr bitter."Über den Elfmeter vor dem 1:2 in der Ansicht: "Bei allem Respekt, aber das ist niemals ein Elfmeter. Da ist weder ein Kontakt noch irgendwas. Das ist Gelb und Schwalbe. Da reden wir über eine spielentscheidende Situation. Diese Situation hat das Spiel entschieden und das macht es sehr bitter für uns." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDZneVBSQStCWldXRm1DQkRkYXJmL2dhV1hLLytjOEt4bDFJd2ZsNkVoWT0=Thomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Man weiß nie genau, wo man steht. Wir wussten, dass wir einen harten Brocken vor der Brust haben und eine Mannschaft, die sehr weit oben zu vermuten sein wird. Die Art und Weise wie wir uns gewehrt haben in einem schweren Spiel, hat mich beeindruckt. Wir waren widerstandsfähig. Die Jungs waren auf den Punkt bereit und dann haben wir richtig Einfluss bekommen von der Bank. Das ist meistens ein Ausdruck eines Teams. Da war eine Energie auf dem Platz zu spüren. Wir waren leidensfähig und haben als Team einen sehr geschlossenen Auftritt hingelegt. Der Sieg gibt uns Rückenwind in unserer Entwicklung." Über die beiden Elfmetersituationen: "Zwei schwierige Elfmetersituationen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SGxsYitsbzdGMUhWT3M2RFBpemgrN0JZbHp2M0VGWkxDb2dVamhjWEU5cz0=Montell Ndikom, Doppeltorschütze Preußen Münster: "Ich bin dankbar für die Chance und das Vertrauen hat sich ausgezahlt."Über die Elfmetersituation vor dem 1:2: "Ich habe einen Kontakt gespürt. Ich hatte das Gefühl, dass ich sonst weg gewesen wäre. Für mich hat es sich natürlich angefühlt."Über die Mannschaft: "Es ist bezeichnend, wie viele Führungsspieler geblieben sind. Das zeigt, was sie an dem Verein haben. Besser kann man nicht in die Saison starten. Es ist der erste Sieg und so können wir weitermachen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXNzM0NUOHc0SThnZTFBc3JmYkJ6VW1BNFlJdW1VNG1NZjNHMHRGOHEvWT0=Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden, vor dem Spiel über die besonderen Stärken der drei Neuzugänge, die allesamt in der Startelf stehen: "Charakter, Erfahrung, alle drei sind nicht gleich alt, aber alle drei haben im Profifußball schon viel erreicht. Es war uns wichtig, dass wir den Kader verkleinern und nicht in der Breite verstärken. Sondern gezielt auf den Positionen, auf denen wir noch suchen, Qualität dazuzuholen. Da sind wir noch nicht fertig. Trotzdem auch zufrieden mit den drei Neuzugängen, die wir haben. Wir haben noch ein paar Tage Zeit und hoffen, dass wir noch die ein oder andere Sache gezielt umsetzen können." Über die Entscheidung für Stritzel auf der Torwart-Position: "Weil er ein Wettkämpfer ist. Er war hier lange die Nummer Eins und hat das hier lange mitgemacht. Es war fast 50:50. Wir haben uns für den etwas Stärkeren im Raum entschieden, weil gerade am Anfang viele physisch gute Mannschaften auf uns zukommen. Da wird uns alles abverlangt werden und wir da den Fokus darauflegen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MjhVZU5LdHFVSHlJSU94ZlBzdVBSbzYzM1lXY1R4RUlLZE41OG5odm5TRT0=Thomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Ich bin seit sechs Wochen da und natürlich haben wir Schritte nach vorne gemacht. Wir haben die Zeit genutzt und trotzdem ist das erste Spiel eine Standortbestimmung. Wir fühlen uns bereit den ersten Fight abzuliefern."Über den neuen Kapitän Niko Koulis: "Eine Entscheidung, die vom Team getragen ist. Niko hat sich nach dem Abstieg klar dazu bekannt, beim Verein zu bleiben und die Aufbauarbeit zu leisten. Er ist sehr beständig mit einer hohen Qualität. Darüber hinaus ist er eine echte Spielerpersönlichkeit, der bereit ist den nächsten Schritt zu machen."Über das interne Ziel in den nächsten drei Jahren aufzusteigen: "Wir haben einen neuen Trainer, eine runderneuerte Mannschaft, einen Umbruch. Erster Schritt für uns ist: stabilisieren. Erstmal in dieser Liga ankommen, was in dieser abgefahrenen, umkämpften, engen Liga schon schwer genug ist. Dann wollen wir uns konsequent weiterentwickeln. Wir gehen Schritt für Schritt und bodenständig, aber trotzdem ambitioniert." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NUFiN0NyLzJ3TUVGd2tnenc4VE80WDRZUml0V0lkWE12YlI1OFo3SE1FVT0=Ole Kittner, Geschäftsführer Sport Preußen Münster, in der Halbzeit: "Wir wären lieber in der 2. Liga geblieben, aber 3. Liga ist geil. Es ist immer eine Herausforderung, wenn man die Liga wechselt und viele neue Spieler und ein neuer Trainer hinzukommen. Natürlich braucht das Zeit bis sich die Automatismen gefunden haben."Über den umstrittenen Elfmeter zum 1:1: "Es ist mir deutlich zu wenig. Ich glaube nicht, dass das irgendwo anders auf dem Feld gepfiffen wird." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDJVbmZhOGMwZ2prR2U1ZlZiWThtWnoySUR3bDJsVGE3RUY0RGt1WEtPZz0=TSV Havelse - VfB Stuttgart II 2:3 - Trotz Blitzstart nach 11,2 Sekunden: Havelse verliertSamir Ferchichi, Trainer Havelse: "Wir sind - gerade mit der Anstoßvariante zum 1:0 - sehr gut ins Spiel gestartet. Das ist grundsätzlich so, wie man sich das vorstellt. Wir sind dann schon im tiefen Block, was wir uns auch vorgenommen haben. Gerade aus den Umschaltmomenten sind wir die ersten 15-20 Minuten nicht gut nach vorne gekommen, aber haben das souverän verteidigt und haben zwei extrem starke Umschaltmomente, mit Eric Voufack und Otschi Wriedt, wo ich sage, den müssen wir im Tor unterbringen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnIxY3hpM2N2cmEvMVVudlZHV0VnVGZmTUwyLzdsNnhnRlIyV2phUG9JWT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DSnIxY3hpM2N2cmEvMVVudlZHV0VnVGZmTUwyLzdsNnhnRlIyV2phUG9JWT0%3D&tt1=XeRHluHtZ4_K3jmpaVS-qVrUvNMd7QLLq0QxVl3BsDiUQ3dqFLR3aqse5tx_z5pIZe5RQwcx5TElEN3amVkZACJWScH68rmyTEy1Lk8hEK-)Nico Willig, Trainer Stuttgart: "Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2026 zum ersten Mal Punkte auswärts geholt haben. Die Freude steht über allem. Der Realitätssinn sagt ganz klar, es sind durchaus glückliche Punkte. Schon in der 1. Halbzeit hätte Havelse uns das zweite Gegentor einschenken können und hatten hinten raus die Möglichkeiten zum Ausgleich, wo wir sie ein bisschen einladen. Bei allem Realitätssinn und Glück, wenn du zweimal hinten liegst und es dann doch gedreht kriegst, hat das was mit Mentalität und auch Qualität zu tun, wie wir abgeschlossen haben. Unterm Strich freue ich mich, weiß aber, dass der Weg noch weit ist. Das haben wir heute bewiesen, dass er noch weit ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnhid2pIcXZLMkE4QzlyVkpLTW04a2x5SkJuUmVCMGEyeThVeVJiOTUzbz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3Dbnhid2pIcXZLMkE4QzlyVkpLTW04a2x5SkJuUmVCMGEyeThVeVJiOTUzbz0%3D&tt1=W4M5euOzNGS7PE58Ke3K8cT4JXact_yez-3mgU35j6-UQ3dqFLR3ah6ZgCfip1LeKvKMLFGGyAQlEN3amVkZACJWScH68rmyTEy1Lk8hEK-)FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers 2:2 - Aufstiegsheld Liam Omore rettet das RemisSabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Bis auf zwei Momente hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde, dass wir heute - und das ist noch ein bisschen schwer zu greifen, weil ich finde, dass wir vor allem in den ersten 20 Minuten - ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir sind super reingekommen, auch in den Momenten, in denen wir den Ball verloren haben, waren wir sofort wieder im Gegenpressing. Ich finde schon, dass wir über die gesamte Dauer kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber nur mit einem Unentschieden vom Platz gehen, weil uns die Konsequenz in den beiden Strafräumen gefehlt hat." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGhEbWJVUFpoNmpYbkd0VkY3L2lDOXY1Z056cUVHY1pLZWZmMEp6ejlIOD0=Michael Schiele, Trainer Würzburg: "Aufgrund der 1. Halbzeit sind wir zufrieden. Da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir reingekommen sind. Wir haben mit den Tiefenläufen vom Gegner und mit der Wucht, die sie vorne gehabt haben, das eine oder andere Mal ein kleineres Problem gehabt. Wir haben zweimal top zurückgeschlagen. Und das bei den Temperaturen: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2 für uns. In der 2. Halbzeit waren wir klarer im Spiel. Wie Ingolstadt in der 1. Halbzeit mehr vom Spiel gehabt hat, hatten wir es in der 2. Halbzeit. Ich glaube, wenn wir das ein oder andere besser ausspielen, wäre sogar mehr drin gewesen. Da hat uns vielleicht auch der Mut oder die Überzeugung gefehlt. Aber ich bin absolut zufrieden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VjM3dWRtTWtPNSs2eUFFRlNaRWV0cFRxMEFCY29KTndpbzNrQUZsUFVxRT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DVjM3dWRtTWtPNSs2eUFFRlNaRWV0cFRxMEFCY29KTndpbzNrQUZsUFVxRT0%3D&tt1=oPoYpvOnoO48m60C-gH0-MJoWfhneDNMta3unrhy-GqUQ3dqFLR3akyJovpNaKaM3nWqVHmQDMwlEN3amVkZACJWScH68rmyTEy1Lk8hEK-)Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg 2:5 - Wenigstens der Jahn hatte SpaßSascha Hildmann, Trainer Regensburg: "Die ersten 10 Minuten waren ziemlich zerfahren. Ich hatte auch das Gefühl, dass beide Mannschaften etwas nervös waren: Eine sehr hohe Fehlerquote im Aufbauspiel. Da haben wir den Gegner auch einmal zum 1:0 eingeladen, wo er ihn Gott sei Dank nicht reinmacht. Dann haben wir uns aber gefangen. Mit dem Tor und dem zweiten Tor sind wir viel sicherer geworden und haben viel mehr versucht, das Spiel zu gestalten und nicht so schnell die Bälle verloren und dann sehr kompakt verteidigt. Wir haben überragende Umschaltmomente gehabt und tolle Tore erzielt. Die 2. Hälfte hat schon richtig Spaß gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L09CUWdZYk9IZlp0ZjErUXAyNTM5M1d4bXJRVTF6MHlOUHZ5YkpxYlE2ND0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DL09CUWdZYk9IZlp0ZjErUXAyNTM5M1d4bXJRVTF6MHlOUHZ5YkpxYlE2ND0%3D&tt1=Nt63IaFr8VS6PRl-KCLWwpWEayCXWhIcQXcCTChwnBEtRndqrbZ3alLNrwYi3T-TYMpm9n1jBT4LUZ3amVkZADeMvOVkhJgHaxaMbu63Vht)Lucas Hermes, zwei Tore und eine Vorlage für Regensburg: "Ich bin mit meinem Auftritt sehr zufrieden, auch mit dem der Mannschaft. Wir haben das am Ende in der 2. Halbzeit überragend durchgezogen. Die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir super umgesetzt. Wir haben vielleicht die ersten 10 bis 12 Minuten ein bisschen gebraucht. Dann haben wir taktisch ein bisschen was umgestellt. Ab dem Zeitpunkt haben wir vorne unsere Sachen super genutzt und hinten skrupellos verteidigt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnYvbnFyOWN6Tm8zMHB0Rjc5SzRXcnVDOGVXeFptdGRKU2V3cXZlZm92ST0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DUnYvbnFyOWN6Tm8zMHB0Rjc5SzRXcnVDOGVXeFptdGRKU2V3cXZlZm92ST0%3D&tt1=Y9eoaK5TCqmKIBLKGT9PL7PucxiTSWSd9aYmt9zauegtRndqrbZ3agVaTrF3nld3BPbGXQOyHf0LUZ3amVkZADeMvOVkhJgHaxaMbu63Vht)Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Das hat mit Jugend nichts zu tun. Wenn du in der 3. Liga 5 Tore kassierst, wirst du kein Spiel gewinnen. Trotzdem haben wir so viele Torchancen, dass es sogar nochmal eng werden könnte. Heute ist viel zusammengelaufen und das nicht für uns. Deswegen gilt es, das abzuschütteln und uns auf nächste Woche zu fokussieren. Wir hatten uns viel vorgenommen. Das hat man in der Anfangsphase gesehen. Da haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht und dann war Regensburg heute einfach eiskalt. [...] Wir sind dran, hatten eine gute Phase. Dann schenken wir das Dritte einfach komplett her, wo wir stehenbleiben. Dann verdienst du es an dem Tag nicht, heute mehr als keine Punkte mitzunehmen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WE9ZbzkzNlRVM3FuMjA1K3ZPQ0s3UnhDeDhhYkJOZkZyZGZzNXVQdUlmMD0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DWE9ZbzkzNlRVM3FuMjA1K3ZPQ0s3UnhDeDhhYkJOZkZyZGZzNXVQdUlmMD0%3D&tt1=kJ_xQS7aJxJHDW3PEgeNDdR7eLQsBVDdHs6vxRvJIIUtRndqrbZ3ajnS0VfMzR8ObuWpGKEql3ALUZ3amVkZADeMvOVkhJgHaxaMbu63Vht)Fußball live bei MagentaSport(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)3. Liga | 1. SpieltagSonntag, 09.08.2026ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SC Verl3. Liga | 2. SpieltagFreitag, 14.08.2026ab 18.45 Uhr: FC Würzburger Kickers - SV Wehen WiesbadenSamstag, 15.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV DuisburgSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria KölnTelekom Cup 2026Samstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)Google Pixel Supercup 2026 der FrauenSamstag, 15.08.2026ab 19.00 Uhr: FC Bayern München - VfL WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6329601