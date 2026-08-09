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Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland



09.08.2026 / 00:05 CET/CEST

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BERLIN, 9. August 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland. Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte: 349 € P.P.-ERSTES HÖHLEN-DESIGNHOTEL DER ALPEN, -55%

Im Juni neu eröffnetes Erwachsenenhotel mit nur 20 Zimmern. Raumhohe Glasfronten, cremefarbene Felswände. Frühstück, Nachmittagsbuffet und Dinner sind inklusive. Außerdem für Club-Mitglieder verhandelt: ein Massagegutschein. AB 74 € P.P.-LUXUSHOTEL AN KRAKAUS SCHÖNSTER STRASSE

Historischer Altstadtpalast aus dem 14. Jahrhundert. Sehr gute Lage an der Florianska-Straße, die zum zentralen Marktplatz führt. Wellnessbereich mit Innenpool, Jacuzzi, Salzgrotte, Sauna und Dampfbad - ideal für die Reisezeit im Winter. AB 2499 € P.P.-WASSERVILLA AUF DEN MALEDIVEN & FLUG

1 Woche im Adults-only-Resort. 62 Quadratmeter große Villen über dem Wasser - auf Wunsch mit eigenem Pool. Neben der All-Inclusive-Verpflegung inbegriffen: ein geführter Schnorchelausflug zum Hausriff oder eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang. 79 € P.P.-THÜRINGEN: 3 TAGE MIT DINNER & THERME

Wellnesshotel im Kurort Bad Sulza. Die Toskana Therme erreichen Sie direkt aus dem Hotel. Highlight: die Pools unter einer großen Holzkuppel mit farbigen Lichtprojektionen und sphärischer Musik. 49 € P.P.-NEUES HOTEL IN KROATIEN INKL. HP

2026 eröffnetes 4-Sterne-Hotel in Medulin, einem der wenigen Orte in Kroatien mit Sandstränden. Zimmer mit Balkon und Blick auf den Park. Lokale Gerichte zum Frühstück und Abendessen: etwa hausgemachte Feigenmarmelade und Meeresfrüchte aus der Adria. Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar. Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com Wer sind wir?

Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten. Pressekontakt:

Natalia Cwierz - Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302846365.html



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