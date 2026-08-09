Die Flaute ist vorbei: Ein angeschlagener Luxuskonzern ist zurück auf dem Wachstumspfad. Bereits in der Vergangenheit gelang nach Jahren der Stagnation die Wende - nun spricht vieles für eine Wiederholung der Erfolgsgeschichte. Starke Marken, prominente Testimonials und eine klare Strategie schaffen die Basis für einen nachhaltigen Turnaround.Nach einer längeren Schwächephase zogen die Erlöse bei dem innovativen Modeunternehmen zuletzt wieder an, im zweiten Quartal gewann das organische Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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