© Foto: wO-ChatGPTFinanzkrise, Pandemie und schwaches Wachstum haben Großbritanniens Schulden explodieren lassen. Deutschland und vor allem die Schweiz zeigen, dass Krisen nicht automatisch in immer neue Schulden münden müssen.Großbritannien liefert eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie schnell Staatsfinanzen aus dem Ruder geraten können. Anfang der 2000er Jahre lag die gesamtstaatliche Bruttoverschuldung noch bei rund 425 Milliarden Pfund. Ende 2025 waren es gut 3,1 Billionen Pfund. Die Schulden sind damit auf mehr als das Siebenfache gestiegen. Damit schlagen die Briten sogar die USA. Der Anstieg verlief nicht gleichmäßig. Der erste große Sprung kam mit der Finanzkrise ab 2008. Bankenrettungen, …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US78378X1XXX,2455711,CH0009980XXX,GB0001383XXXDen vollständigen Artikel lesen
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