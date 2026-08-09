Viele Geschäftsmodelle sind von KI bedroht. Das gilt auch für Selbstständige und Freiberufler. Der Jimdo-CEO Matthias Henze sieht darin allerdings auch viele Chancen. Selbstständige haben momentan eine harte Zeit. Das geht auch aus dem Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex hervor. Laut der Umfrage geht es Selbstständigen konstant schlechter als Unternehmen. Im April 2026 lag der Wert mit -30 auf dem historischen Tiefpunkt - 15 Punkte hinter der Gesamtwirtschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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