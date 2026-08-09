Die Münchener Rück legte am Freitag den Finanzbericht für das 2.Quartal 2026 bzw. für das 1. Halbjahr 2026 vor. In den letzten Wochen ist die Aktie des Rückversicherers kräftig angestiegen. Die Erwartungen an die Zahlen waren entsprechend. Die Vorlage der Ergebnisse nahmen nun einige Marktakteure zum Anlass, sich aus der Aktie zurückzuziehen und Gewinne mitzunehmen. Handelt es sich hierbei nur um ein temporäres Störfeuer oder steuert die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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