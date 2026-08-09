Ripple baut sein Geschäft im internationalen Finanzwesen weiter aus - doch ausgerechnet die Kryptowährung XRP rückt dabei offenbar zunehmend in den Hintergrund. Mit der neuen Plattform Ripple Mint stärkt das Unternehmen vor allem seinen dollarbasierten Stablecoin RLUSD und setzt damit ein Signal, das für die langfristige Investmentstory von XRP erhebliche Bedeutung haben könnte. Ripple Mint rückt RLUSD ins Zentrum Am 23. Juli hat Ripple mit Ripple ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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