Wir leben in volatilen Zeiten, wo kurzfristige Nachrichten das (Börsen-) Geschehen bestimmen und in immer kürzeren Abständen Kursbewegendes auf uns einprasselt. Die immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird durch immer reißerische Headlines noch verstärkt und hat das Gefühl etabliert, sofort Weltbewegendes zu verpassen, wann immer man mal fünf Minuten nicht auf sein Smartphone starrt.
Stopp! Durchatmen, zur Ruhe kommen! Das Wichtigste ist nicht die Schlagzeile, sondern das was hinter ihr steckt. Nicht der Trigger, sondern die Basics bestimmen die Richtung, jedenfalls die über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Stopp! Durchatmen, zur Ruhe kommen! Das Wichtigste ist nicht die Schlagzeile, sondern das was hinter ihr steckt. Nicht der Trigger, sondern die Basics bestimmen die Richtung, jedenfalls die über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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