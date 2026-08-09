Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon stecken 2026 zusammen rund 715 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz. Fast doppelt so viel wie noch zwei Jahre zuvor. Das Geld fließt in Rechenzentren, Hochleistungschips und Stromnetze - in das Fundament der nächsten Wirtschaftsgeneration.Und ausgerechnet jetzt korrigiert der Sektor: Der Philadelphia Semiconductor Index verlor kurzfristig über 20 Prozent gegenüber seinem Juni-Hoch. Für Anleger heißt das: Einstiegskurse, die es vor wenigen Wochen noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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