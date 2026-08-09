Wochenausblick: Deutschland im Berichtssaison-Modus und US-Inflation als Stimmungsmerkmal

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet "datenarm", liefert aber frühe Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren. In der Eurozone steht der Sentix Konjunkturindex im Fokus, der die Einschätzung der Anleger zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten misst. International kommen aus Japan die Leistungs- und Handelsbilanz, welche Hinweise auf Außenhandelsstimmung geben können, und aus den USA werden Daten zu bestehenden Hausverkäufen veröffentlicht, als wichtiger Stimmungsindikator für den Konsum. Unternehmensseitig veröffentlichen Hypoport, GEA Group und Patrizia ihre Quartalszahlen.















Dienstag:



Am Dienstag rückt der US-Arbeitsmarkt mit den ADP-Beschäftigungsdaten in den Vordergrund, welche die Anzahl der neu entstandenen Arbeitsplätze im privaten Sektor anzeigen. Parallel dazu berichten in Deutschland TAG Immobilien, Norma, Dermapharm, Salzgitter, Jungheinrich sowie Uniper ihre Quartalsergebnisse. International stehen SEA Limited, Coreweave und Cardinal Health auf der Agenda.















Mittwoch:



Zur Wochenmitte werden in Deutschland der harmonisierte Verbraucherpreisindex sowie die Leistungsbilanz veröffentlicht. In den USA folgt ebenfalls der Verbraucherpreisindex inklusive Kernrate (Inflation ohne Lebensmittel und Energie). Zusammen könnten die Daten neue Impulse für Inflationserwartungen und die Einschätzung der nächsten Zinsentscheidungen liefern. Auf der Unternehmensseite bleibt es dicht getaktet mit K+S, E.ON, Bilfinger, Hannover Rück, Brenntag, Freenet, Douglas, TUI sowie Schott Pharma in Deutschland. International berichten Cisco Systems und die Nebius Group.















Donnerstag:



Am Donnerstag sehen wir eine Kombination aus Konjunktur und Unternehmenszahlen. Aus dem Vereinigten Königreich kommen ein Update zum Bruttoinlandsprodukt sowie Details zu Privatkonsum, Außenhandel, Industrieproduktion und Handelsbilanz, welche für GBP- und Zinsmärkte relevant sein könnten. In der Eurozone wird die Industrieproduktion veröffentlicht und in den USA stehen der Erzeugerpreisindex sowie die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe an. Bei den Quartalszahlen liegt am Donnerstag ein klarer Schwerpunkt auf Deutschland; unter anderem Ströer, Grenke, HelloFresh, Fraport AG, RWE, Thyssenkrupp, SMA Solar, Sixt, Evotec, Mutares, PNE, Cewe, Wacker Neuson, Friedrich Vorwerk, sowie Hapag-Lloyd veröffentlichen ihre Zahlen.















Freitag:



Zum Ende der Woche erweitern neue Preis- und Konsumsignale sowie Halbjahresberichte die Informationen der Woche. In Deutschland werden die Großhandelspreise für Juli veröffentlicht und in den USA stehen die Einzelhandelsumsätze und der Michigan Verbraucherstimmungsindex im Kalender, welche beide potenziell relevant für Konsumlaune und Wachstumserwartungen sein können. In Frankreich wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht und in der Eurozone die zweite Bruttoinlandsprodukt-Veröffentlichung sowie die Handelsbilanz und Beschäftigungsübersicht. In China werden Leistungsbilanzdaten bekannt gegeben. Zum Abschluss der Woche berichten unter anderem SFC Energy, Talanx und Flatexdegiro ihre Zahlen.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.















Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









Die Woche startet "datenarm", liefert aber frühe Stimmungs- und Aktivitätsindikatoren. In der Eurozone steht der Sentix Konjunkturindex im Fokus, der die Einschätzung der Anleger zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten misst. International kommen aus Japan die Leistungs- und Handelsbilanz, welche Hinweise auf Außenhandelsstimmung geben können, und aus den USA werden Daten zu bestehenden Hausverkäufen veröffentlicht, als wichtiger Stimmungsindikator für den Konsum. Unternehmensseitig veröffentlichen Hypoport, GEA Group und Patrizia ihre Quartalszahlen.Am Dienstag rückt der US-Arbeitsmarkt mit den ADP-Beschäftigungsdaten in den Vordergrund, welche die Anzahl der neu entstandenen Arbeitsplätze im privaten Sektor anzeigen. Parallel dazu berichten in Deutschland TAG Immobilien, Norma, Dermapharm, Salzgitter, Jungheinrich sowie Uniper ihre Quartalsergebnisse. International stehen SEA Limited, Coreweave und Cardinal Health auf der Agenda.Zur Wochenmitte werden in Deutschland der harmonisierte Verbraucherpreisindex sowie die Leistungsbilanz veröffentlicht. In den USA folgt ebenfalls der Verbraucherpreisindex inklusive Kernrate (Inflation ohne Lebensmittel und Energie). Zusammen könnten die Daten neue Impulse für Inflationserwartungen und die Einschätzung der nächsten Zinsentscheidungen liefern. Auf der Unternehmensseite bleibt es dicht getaktet mit K+S, E.ON, Bilfinger, Hannover Rück, Brenntag, Freenet, Douglas, TUI sowie Schott Pharma in Deutschland. International berichten Cisco Systems und die Nebius Group.Am Donnerstag sehen wir eine Kombination aus Konjunktur und Unternehmenszahlen. Aus dem Vereinigten Königreich kommen ein Update zum Bruttoinlandsprodukt sowie Details zu Privatkonsum, Außenhandel, Industrieproduktion und Handelsbilanz, welche für GBP- und Zinsmärkte relevant sein könnten. In der Eurozone wird die Industrieproduktion veröffentlicht und in den USA stehen der Erzeugerpreisindex sowie die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe an. Bei den Quartalszahlen liegt am Donnerstag ein klarer Schwerpunkt auf Deutschland; unter anderem Ströer, Grenke, HelloFresh, Fraport AG, RWE, Thyssenkrupp, SMA Solar, Sixt, Evotec, Mutares, PNE, Cewe, Wacker Neuson, Friedrich Vorwerk, sowie Hapag-Lloyd veröffentlichen ihre Zahlen.Zum Ende der Woche erweitern neue Preis- und Konsumsignale sowie Halbjahresberichte die Informationen der Woche. In Deutschland werden die Großhandelspreise für Juli veröffentlicht und in den USA stehen die Einzelhandelsumsätze und der Michigan Verbraucherstimmungsindex im Kalender, welche beide potenziell relevant für Konsumlaune und Wachstumserwartungen sein können. In Frankreich wird der Verbraucherpreisindex veröffentlicht und in der Eurozone die zweite Bruttoinlandsprodukt-Veröffentlichung sowie die Handelsbilanz und Beschäftigungsübersicht. In China werden Leistungsbilanzdaten bekannt gegeben. Zum Abschluss der Woche berichten unter anderem SFC Energy, Talanx und Flatexdegiro ihre Zahlen.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC





