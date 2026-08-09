Die Aktie von Berkshire Hathaway steht nach den jüngsten Quartalszahlen vor einer Neubewertung, denn der Konzern setzt seine enormen Kapitalreserven inzwischen deutlich entschlossener ein. Gleichzeitig haben sich die operativen Ergebnisse verbessert, wodurch sich das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie gegenüber dem Vorjahr spürbar verändert. Die Zahlen verändern die Einschätzung des Konglomerats deutlich. Zuletzt war das operative Ergebnis im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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