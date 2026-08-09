Borussia Dortmund geht mit deutlich besseren sportlichen Voraussetzungen in die Saison 2026/27 - doch an der Börse ist davon bislang kaum etwas angekommen. Während der BVB nach Platz zwei in der Bundesliga wieder in der Champions League angreift, notiert die Aktie weiterhin schwerfällig bei kaum über 3 Euro und damit nur geringfügig über ihrem Langzeittief. Für Anleger könnte die neue Spielzeit deshalb zur entscheidenden Bewährungsprobe werden: Gelingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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