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Der XRP Kurs hat am 7. August den tiefsten Tagesschluss des Jahres markiert. Der Auslöser kam nicht aus dem Chart, sondern aus Washington. Der US-Senat verlässt die Hauptstadt, ohne über den CLARITY Act abzustimmen, und verschiebt die wichtigste Regulierungsfrage des Jahres auf September. Ripple notiert bei rund 1,03 US-Dollar und ist der schwächste große Wert dieser Woche. Innerhalb von sieben Tagen verlor der Kurs mehr als fünf Prozent. Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Marken, die Zahlen von Grayscale und den Bereich, in dem viele Anleger inzwischen nach ganz anderen Vielfachen suchen.

XRP Kurs bei 1,03 Dollar. Ripple unter Druck nach der Verschiebung des CLARITY Act auf September

Der XRP Kurs bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 1,01 und 1,06 US-Dollar, rund 2,2 Prozent tiefer als am Vortag, wie crypto.news berichtet. Die Marktkapitalisierung fiel auf 64,2 Milliarden US-Dollar bei 1,44 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen. Über zwölf Monate steht ein Minus von mehr als 68 Prozent, und die 52 Wochen Spanne reicht von 1,01 bis 3,38 US-Dollar, wie TheStreet aufführt. Mehrheitsführer John Thune bestätigte, dass der CLARITY Act vor der Sommerpause nicht mehr auf die Tagesordnung kommt.

Das Gesetz würde den Status von XRP als Rohstoff im Bundesrecht festschreiben und die Aufsicht der CFTC übertragen. Der Senat kehrt erst am 14. September zurück, und Polymarket gibt dem Gesetz für dieses Jahr nur noch 14 Prozent. Grayscale meldete für das erste Halbjahr Abflüsse von 103,41 Millionen XRP. Doch Wale stellten am 3. August 81 Prozent aller XRP Abflüsse von Binance, deutlich über dem Schnitt von 72 Prozent. Für eine Erholung müsste der XRP Kurs über 1,10 bis 1,15 US-Dollar zurück, sonst bleibt die Marke von einem Dollar der letzte Halt.

Der XRP Kurs wartet auf Washington, Pepeto wartet nur auf ein Listing

Bei einer Bewertung von rund 64 Milliarden US-Dollar bewegt sich Ripple zwangsläufig in Schritten von wenigen Cent. Deshalb wandert ein Teil des Kapitals gerade dorthin, wo eine Bewertung noch klein genug ist, um von einem einzigen Ereignis vollständig bewegt zu werden.

Bei einem Vorverkaufspreis von 0,000000188 US-Dollar liegt der Gesamtwert von Pepeto so niedrig, dass ein einziges Listing an einer Börse jede Position neu schreibt. Die Debatte über den Widerstand beim XRP Kurs bei 1,10 bis 1,15 US-Dollar verfolgt den Fortschritt in Cent. Dieser Vorverkauf verfolgt ihn dagegen in ganzen Vielfachen, weil die Ausgangsbasis so niedrig liegt wie kaum irgendwo sonst. Ein Sicherheitswerkzeug prüft jedes Projekt auf versteckte Risiken, bevor eine Wallet überhaupt Geld dorthin sendet. Trades auf PepetoSwap kosten auf Ethereum, BNB Chain und Solana keine Gebühren.

Die Brücke bewegt Token kostenlos zwischen allen drei Netzwerken und schließt damit das Gebührenleck, das DeFi Wallets langsam leert. Das Kapital erzählt an dieser Stelle die eigentliche Geschichte. Der Vorverkauf hat die Marke von 10,38 Millionen US-Dollar inzwischen überschritten. SolidProof hat den kompletten Vertragssatz vor der ersten Einzahlung überprüft und abgenommen, wodurch der Vorverkauf auf einer sicheren Basis steht.

Ein Teammitglied mit Erfahrung im Börsenbetrieb bei Binance treibt den Weg zu diesem Listing voran. Das Fenster bis zum Listing wird dabei mit jedem einzelnen Tag ein Stück kleiner. Die Person, die Pepe mit 420 Billionen Token und ohne funktionierende Werkzeuge startete, sah den Wert auf elf Milliarden US-Dollar steigen. Derselbe Entwickler führt jetzt eine Plattform, hinter deren einzelnen Funktionen echte Produkte stehen. Wandert davon auch nur ein kleiner Teil zu Pepeto, wird der XRP Kurs in dieser Rechnung schnell zur Randnotiz.

Fazit

Der XRP Kurs bleibt an einen Termin gebunden, der frühestens im September fällt. Selbst ein starkes Ziel bedeutet bei 64 Milliarden US-Dollar eine Bewegung über den ganzen Zyklus. Eine Wallet setzte im Januar 2021 8.000 US-Dollar auf Shiba Inu und stieg im August mit neun Millionen aus. Eine solche Bewegung kommt nicht von einem Token dieser Größe, sondern von einem Einstieg, der so klein ist, dass ein Listing die gesamte Arbeit übernimmt. Pepeto steht bei 10,38 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital, einer von SolidProof geprüften Plattform und einem großen Listing, das in Kürze erwartet wird. Das Fenster für diesen Preis schließt sich schneller, als die meisten erwarten, und danach bestimmt der Markt den Kurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der XRP Kurs im August 2026?

Weil der Senat die Abstimmung über den CLARITY Act auf September verschoben hat. Ripple notiert bei 1,03 US-Dollar, und Grayscale meldete Abflüsse von 103,41 Millionen Token.

Warum zieht Pepeto in einer Phase der Marktangst Kapital an?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit gebührenfreier Börse, Brücke und Vertragsscanner, die SolidProof vor dem Start vollständig geprüft hat. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen US-Dollar überschritten, das Listing wird in Kürze erwartet. Weitere Einzelheiten auf der offiziellen Pepeto-Website.