Krypto News heute. 23.000 verlorene Jobs treiben Bitcoin (BTC) über 65.000 Dollar

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Volkswirte erwarteten für Juli 80.000 neue Stellen in den USA, tatsächlich gingen 23.000 verloren. Bitcoin sprang daraufhin auf bis zu 65.300 US-Dollar und hält den Großteil dieser Gewinne. Die Krypto News des Tages drehen sich damit weniger um die Blockchain als um die Notenbank. An den Terminmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause am 16. September bei rund 56 Prozent. Der Kurs notiert bei 64.940 US-Dollar, rund 48 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.080 US-Dollar. Ethereum folgte der Bewegung auf 1.929 US-Dollar. Gleichzeitig zeigt der Optionsmarkt ein Bild, das kaum ein Anleger erwartet hätte.

Krypto News heute mit Bitcoin (BTC) bei 64.940 Dollar, während die Erwartungen einbrechen

Bitcoin wird laut TheStreet bei 64.940 US-Dollar gehandelt und gewinnt 0,8 Prozent in 24 Stunden. Über die Woche steht ein Plus von 2,8 Prozent, die Tagesspanne reichte von 64.100 bis 65.300 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,30 Billionen US-Dollar, rund 57 Prozent des gesamten Kryptomarktes. Das Handelsvolumen erreichte 21,2 Milliarden US-Dollar.

Der Auslöser kam aus dem Arbeitsmarktbericht und nicht aus dem Kryptomarkt selbst. Statt der erwarteten 80.000 Stellen verlor die US-Wirtschaft im Juli 23.000 Arbeitsplätze, die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent. Schwache Daten machen eine weitere Zinserhöhung schwer begründbar, und niedrigere Zinsen stützen Risikoanlagen. Parallel meldet Glassnode, dass die implizite Volatilität auf der Aufwärtsseite auf ein Allzeittief von 23 Prozent gefallen ist. Kaum ein Marktteilnehmer setzt derzeit also auf eine starke Aufwärtsbewegung.

Auf der anderen Seite hält Standard Chartered am Kursziel von 100.000 US-Dollar zum Jahresende fest. Das wären vom heutigen Niveau aus rund 56 Prozent. Die Krypto News zeigen damit ein Bild, in dem selbst das beste Szenario eine überschaubare Distanz beschreibt, denn bei 1,30 Billionen US-Dollar kostet eine Verdopplung eine Nachfrage, die es kaum gibt. Anleger, die 2026 mehr suchen als ein solides Plus, schauen dorthin, wo der Preis noch gar nicht vom Markt bestimmt wurde.

Pepeto erreicht 10,38 Millionen Dollar, während Bitcoin auf den nächsten Impuls von außen wartet

Genau dort, wo Bitcoin auf diesen Impuls wartet, hat ein Presale in den ruhigsten Wochen des Jahres Kapital eingesammelt. Rekordstände an den Aktienmärkten und stabile Zuflüsse in Bitcoin-ETFs bestätigen, was die Krypto News seit Wochen zeigen. Der beste Zeitpunkt für den Einstieg in ein Projekt liegt, bevor der Markt es vollständig wahrnimmt.

Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar flossen in den Presale von Pepeto, und zwar von Käufern, die sich positioniert haben, während der Rest des Marktes stillstand. Pepeto stammt vom Team hinter dem ursprünglichen Pepe und arbeitet heute mit einem früheren Binance-Spezialisten zusammen, der die Handelsschicht entworfen hat. Auf PepetoSwap fällt für keinen Handel eine Gebühr an, weshalb ein Bestand vom Kauf bis zum Verkauf unverändert bleibt. Die Bridge verbindet Blockchains miteinander, sodass Bestände kostenfrei zwischen den Netzwerken wandern. Damit entfallen die Gasgebühren, die auf Ethereum kleine Konten aufzehren.

SolidProof hat einen vollständigen Auditbericht über sämtliche Verträge veröffentlicht, bevor der Verkauf überhaupt startete, und genau das macht den Einstieg sicher. Analysten kalkulieren das Hundertfache zwischen diesem Einstieg und dem ersten Börsenpreis. Die Rekordstände an den Aktienmärkten stützen diese Rechnung, weil die Kapitalrotation längst begonnen hat. Und genau diese Rotation belohnt in jedem Zyklus zuerst die Käufer, die früh im Presale waren.

Der letzte Zyklus hat gezeigt, dass der Einstieg vor der Masse den Unterschied macht. Bei 0,000000188 US-Dollar und einem Listing, das im Hintergrund näher rückt, ist dieser Presale genau dieses Fenster. Und dieses Fenster schließt endgültig, sobald der erste Handelstag beginnt.

Fazit

Die Krypto News des Tages zeigen einen Markt, in dem Bitcoin bei 64.940 US-Dollar und Ethereum bei 1.929 US-Dollar stehen. Das sind solide Positionen, gebaut für ruhige Gewinne und nicht für explosive Bewegungen. 2026 entwickelt sich zu dem Jahr, in dem eine neue Generation von Krypto-Vermögen entsteht, und die entsprechenden Wallets steigen ein, bevor ein Listing den Handel öffnet. Das Binance-Listing für Pepeto rückt jeden Tag näher, und jeder dieser Tage bedeutet eine Gelegenheit weniger. Warten kostet mehr als Handeln, und wer jetzt kauft, sichert sich eine Rechnung, die nach dem Listing so nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was treibt die Krypto News heute am 7. August 2026?

Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli fiel deutlich schwächer aus als erwartet, statt 80.000 neuer Stellen gingen 23.000 verloren. Bitcoin stieg daraufhin auf 65.300 US-Dollar, Ethereum liegt bei 1.929 US-Dollar.

Was ist Pepeto und warum kaufen Anleger vor dem Listing?

Pepeto ist ein Presale-Projekt vom Team hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin mit gebührenfreier Börse, Bridge und einem von SolidProof geprüften Vertrag. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.