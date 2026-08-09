Aufwärts an allen Fronten...: Wochenrückblick KW 32-2026: Rekorde - auch Edelmetalle melden sich zurück!

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Rekorde an den Börsen, schwache US-Jobdaten und ein Comeback der Edelmetalle: Gold springt über 4.300,- USD, Silber zieht mit und Kupfer kratzt am Allzeithoch.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was für eine Woche! Wall Street und Europas Börsen erreichten neue Rekordstände, starke Unternehmenszahlen hielten die Anleger bei Laune und die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgte zusätzlich für Rückenwind. Der STOXX Europe 600 beendete die Woche sogar auf einem neuen Allzeithoch und legte bereits die vierte Woche in Folge zu.

Quelle: wallstreetonline.de

Den entscheidenden Impuls lieferte zum Wochenschluss jedoch ausgerechnet eine schlechte Nachricht: Der amerikanische Arbeitsmarkt kühlte überraschend stark ab. Statt der erwarteten rund 80.000 neuen Stellen gingen im Juli 23.000 Arbeitsplätze verloren. Gleichzeitig wurden die beiden Vormonate zusammen um weitere 103.000 Stellen nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote sank dennoch leicht auf 4,1%.

Für die Börse war das zunächst genau die richtige Art von Schwäche. Die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im September nahm deutlich ab, die Renditen von Staatsanleihen sanken und der US-Dollar geriet unter Druck. Nach Veröffentlichung der Daten lag die vom Terminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung nur noch bei rund 44%, während ein unveränderter Leitzins wieder zum Basisszenario wurde.

Unternehmensgewinne treiben die Rekordjagd!

Auch fundamental erhalten die Aktienmärkte weiterhin kräftige Unterstützung. Die bisher vorgelegten Quartalszahlen fallen außergewöhnlich stark aus. In Europa wird inzwischen mit einem Gewinnwachstum der STOXX-600-Unternehmen von mehr als 22% gerechnet. In den USA fällt die Dynamik sogar noch beeindruckender aus: Bei den bereits berichtenden S&P-500-Unternehmen lag das Gewinnwachstum zuletzt bei annähernd 50%.

Ein wesentlicher Treiber bleibt der KI-Investitionsboom. Rechenzentren, Chips, Stromversorgung und die notwendige Infrastruktur sorgen für gewaltige Investitionsprogramme. Genau diese Entwicklung ist auch für Rohstoffanleger entscheidend: Jeder zusätzliche Rechenzentrumspark benötigt Stromleitungen, Transformatoren, Kupfer, Silber und enorme Energiemengen.

Gold ist plötzlich wieder da!

Die vielleicht spannendste Entwicklung dieser Woche spielte sich deshalb an den Edelmetallmärkten ab. Gold legte innerhalb einer Woche mehr als 7% zu und sprang am Freitag bis auf fast 4.340,- USD je Unze. Damit gelang dem Edelmetall die stärkste Woche seit Januar. Der schwache Arbeitsmarktbericht drückte Dollar und Zinserwartungen - und plötzlich floss wieder deutlich mehr Kapital in das zinslose Edelmetall.

Das ist bemerkenswert, denn Gold musste in den vergangenen Monaten massiven Gegenwind durch hohe Anleiherenditen verkraften. Nun zeigt sich, wie schnell sich das Bild ändern kann, sobald der Markt eine weniger aggressive Fed erwartet.

Auch Silber meldete sich eindrucksvoll zurück und stieg am Freitag auf rund 63,30 USD je Unze. Das Edelmetall profitiert dabei gleich doppelt: von seiner monetären Funktion und von der wachsenden industriellen Nachfrage aus Elektronik, Solarenergie, Stromnetzen und Rechenzentren.

Quelle: MinerDeck auf X

Für Edelmetallanleger dürfte deshalb besonders interessant sein: Trotz der jüngsten Rally notiert Gold weiterhin deutlich unter seinem Rekordhoch aus dem Januar. UBS erwartet inzwischen sogar einen Goldpreis von 5.000,- USD je Unze im ersten Halbjahr 2027.

Kupfer kratzt am Rekord!

Noch spektakulärer war zeitweise die Bewegung beim Kupfer. Die Demokratische Republik Kongo untersagte mit sofortiger Wirkung den Export von Kupfer- und Kobaltkonzentraten. Ziel ist es, mehr Verarbeitung und damit Wertschöpfung im eigenen Land zu halten.

Kupfer reagierte prompt und sprang an der London Metal Exchange bis auf fast 14.370,- USD je Tonne. Damit näherte sich das Metall seinem Allzeithoch von fast 14.530,- USD aus dem Januar bis auf wenige Prozentpunkte an.

Der unmittelbare Effekt des Exportverbots sollte allerdings nicht überbewertet werden: Der Großteildes kongolesischen Kupfers wird bereits als raffiniertes Metall exportiert, zudem sind unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen möglich. Dennoch zeigt die Reaktion einmal mehr, wie empfindlich der Kupfermarkt auf Angebotsrisiken reagiert.

Und genau das trifft auf eine langfristig steigende Nachfrage durch Elektrifizierung, Stromnetze, Rechenzentren, erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur. Die Verbindung zwischen Technologieboom und Rohstoffbedarf wird damit immer offensichtlicher.

Ausblick und Fazit: Jetzt entscheidet die Inflation! Auch bei den Rohstoffen?

Die Berichtssaison läuft langsam aus, bleibt aber auch in der kommenden Woche interessant. Unter anderem stehen Zahlen von CoreWeave, Cisco, Applied Materials, Tencent und Adyen auf dem Programm. Applied Materials berichtet am 13. August und dürfte besonders hinsichtlich der weiterhin starken Investitionen in KI-Chips und Speichertechnologien aufmerksam verfolgt werden. Am selben Tag veröffentlicht auch Adyen seine Halbjahreszahlen.

Noch wichtiger dürfte jedoch die Makroseite werden. Am Mittwoch, dem 12. August, erscheinen die US-Verbraucherpreise für Juli, am Donnerstag, dem 13. August, folgen die Erzeugerpreise. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht könnten diese Zahlen darüber entscheiden, ob die Fed im September tatsächlich stillhält.

Fällt die Inflation ebenfalls schwächer aus, könnten Dollar und Anleiherenditen weiter unter Druck geraten. Für Gold und Silber wäre das ein ausgesprochen interessantes Umfeld. Überraschend hohe Inflationszahlen könnten dagegen die Debatte über eine Zinserhöhung sofort wiederbeleben.

Die Aktienmärkte feiern neue Rekorde - und diesmal kommen gleichzeitig ausgesprochen starke Signale vom Rohstoffmarkt. Gold steigt mehr als 7%, Silber zieht kräftig an und Kupfer nähert sich seinem Rekordhoch. Gleichzeitig läuft der KI-Investitionsboom weiter und erhöht langfristig den Bedarf an Energie, Stromnetzen und Metallen.

Das ist die vielleicht wichtigste Botschaft dieser Woche: KI und Rohstoffe sind keine Gegensätze. Im Gegenteil - der Technologiesuperzyklus benötigt gewaltige Mengen physischer Ressourcen.

Die Börsen feiern die digitale Zukunft. Doch gebaut wird sie mit sehr realem Kupfer, Silber, Energie und anderen strategischen Rohstoffen.

Wir nutzen nun die traditionell etwas ruhigere Augustphase und pausieren mit unserem Wochenrückblick voraussichtlich für zwei Wochen.

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: KI generiert

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