© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ PhotoViele Anlegerinnen und Anleger hoffen aktuell bei KI-Aktien auf das große Geld. Bequemer lässt sich das im Moment jedoch mit einem Dividenden-ETF verdienen.Starkes Börsenjahr - mit überraschenden Gewinnern! Aller Sorgen zum Trotz - Iran-Krieg, Energiekrise, KI-Angst - steuert 2026 darauf zu, ein weiteres erfolgreiches Börsenjahr zu werden. Nachdem die Kursgewinne monatelang auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte konzentriert waren, hat die Marktbreite zuletzt deutlich zu genommen. Es kam jüngst sogar zu einer Outperformance des Dow-Jones-Index sowie des US-Gesamtmarktindex S&P 500 gegenüber dem technologielastigen Nasdaq 100, der angesichts des KI-Booms besonders im Mittelpunkt der …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,US8085247XXX,IE00B8GKDXXXDen vollständigen Artikel lesen
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