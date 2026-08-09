Cardano Prognose 2026: Warum der 9. August über den ADA Kurs entscheidet, während Wale 240 Millionen ADA kaufen

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Cardano (ADA) hat in sieben Tagen rund 18 Prozent zugelegt und kämpft wieder um die Marke von 0,20 Dollar. Große Wallets sammelten in nur fünf Tagen mehr als 240 Millionen ADA ein, während der Markt insgesamt ruhig blieb. Genau diese Kombination macht die Cardano Prognose in dieser Woche so brisant. Am 9. August erfüllen die ADA Futures an der CME ihre Handelshistorie von sechs Monaten und öffnen damit das Zeitfenster für einen Spot ETF. Doch ein Zuwachs von 18 Prozent bewegt bei einem Projekt dieser Größe weit weniger als bei einem Markt, der seinen Preis noch vor sich hat.

Cardano Prognose: ADA hält 0,20 Dollar, während der ETF Termin am 9. August näher rückt

Der ADA Kurs notiert laut CoinGecko bei rund 0,20 Dollar und hat damit den Widerstand zurückerobert, der jede Erholung in diesem Jahr gestoppt hatte. Auf Sicht von sieben Tagen steht ein Plus von 17,9 Prozent, in den vergangenen 24 Stunden blieb der Kurs nahezu unverändert. Das Handelsvolumen liegt bei rund 500 Millionen Dollar, die Marktkapitalisierung wieder bei etwa 7,5 Milliarden Dollar. Große Adressen haben laut Coinpedia rund 240 Millionen ADA eingesammelt und halten nun etwa 14,5 Milliarden Token.

Das Volumen im Futures Markt sprang binnen einer Woche um 380 Prozent auf rund 650 Millionen Dollar. Am 9. August erfüllen die ADA Futures die geforderte Sechsmonatsfrist, die Entscheidung der Aufsicht fällt bis zum 23. Oktober. So stark diese Cardano Prognose klingt, ADA liegt weiterhin rund 93 Prozent unter dem Hoch von 3,09 Dollar. Analysten nennen als nächste Ziele 0,22 und 0,23 Dollar, also wenige Prozent statt einer Verdopplung. Wer eine echte Veränderung im Depot sucht, muss dort ansetzen, wo die Bewertung noch am Anfang steht.

Cardano Prognose gegen Vorverkauf: Warum Pepeto von einer ganz anderen Basis startet

Genau an dieser Rechnung setzt Pepeto an. Die Cardano Prognose muss 7,5 Milliarden Dollar bewegen, um 18 Prozent zu liefern, während dieser Vorverkauf von einer Basis startet, die noch kein Börsenkurs festgelegt hat. Diese Ausgangslage entscheidet, wie viel eine Bewegung am Ende wirklich einbringt.

Das Kapital fließt in einem Tempo in Pepeto, das die meisten Vorverkäufe nie erreichen, und inzwischen sind 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen. Dieses Wachstum stammt von einer Börsenplattform, die schon entwickelt wurde, lange bevor jemand über eine Notierung sprach. Andere Projekte verlangen, dass Sie einer Roadmap vertrauen. Pepeto zeigt Ihnen stattdessen eine Plattform, die jede Woche stärker wird. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete.

Händler bewegen ihre Werte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne dafür etwas zu bezahlen. Jeder Tausch läuft über eine Engine ohne Gebühren, sodass die Position vollständig erhalten bleibt statt langsam zu schrumpfen. Bevor Sie Geld in einen Token stecken, zeigt das Risikowerkzeug, wie der Vertrag aufgebaut ist und wer die größten Bestände hält. Der Andrang war zuletzt so groß, dass die ursprüngliche Domain angegriffen wurde, worauf das Team sofort eine vorläufige Adresse bereitstellte.

Sobald die amerikanische Regulierung steht, erwartet der Markt eine Welle institutionellen Geldes, und Projekte mit echten Börsenwerkzeugen und einer aktiven Meme Gemeinschaft ziehen davon den größten Teil an. Genau das entsteht bei Pepeto, eine vollständige Handelsplattform über alle Ketten, während ADA noch um die Marke von 0,22 Dollar kämpft. Bei 0,000000188 Dollar je Token steht im Markt nichts so niedrig, obwohl so viel Technik dahinter arbeitet. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Kurs vor der erwarteten Notierung, und genau über diesen Zeitpunkt wird später gesprochen.

Fazit

Der 9. August entscheidet, ob die Cardano Prognose den Sprung über 0,22 Dollar schafft. Doch selbst der beste Verlauf bewegt sich bei 7,5 Milliarden Dollar Bewertung in kleinen Schritten. In einem Markt, in dem Vorverkäufe mit echter Technik von einer viel kleineren Basis starten, fällt diese Wahl täglich schwerer. Shiba Inu machte frühe Käufer wohlhabend, bevor der Markt verstand, was passierte, und der Abstand zu dem, wo Pepeto heute steht, ist klein. Die erwartete Notierung rückt mit jedem Tag näher, und wer heute einsteigt, sichert sich einen Preis, den es nach dem ersten Handelstag nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Cardano Prognose für August 2026 aus?

Die Cardano Prognose sieht ADA bei rund 0,20 Dollar mit den nächsten Zielen bei 0,22 und 0,23 Dollar. Am 9. August erfüllen die ADA Futures an der CME die Sechsmonatsfrist für einen Spot ETF.

Was ist Pepeto und warum steigen jetzt Wallets ein?

Pepeto ist ein Meme Coin Vorverkauf mit eigener Börse, der bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Prüfbericht und Zahlen stehen vor der erwarteten Notierung auf der offiziellen Pepeto-Website.