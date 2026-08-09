Straubing (ots) -
Der amerikanische Schutzschirm erscheint nicht mehr als Garantie, sondern als Geschäft auf Zeit. (...) Der Mekka-Pakt ist die regionale Antwort auf diese Unsicherheit.Saudi-Arabien, die Türkei und Pakistan versuchen damit, eine eigene Abschreckung aufzubauen: mit saudischer Finanzkraft, türkischer Militär- und Rüstungsstärke sowie pakistanischer Nuklearmacht. Trump beschleunigt die Bestrebungen, sich von Amerika unabhängiger zu machen.Der neue Verteidigungsblock ist deshalb nicht "antiwestlich". Er ist lediglich der Versuch regionaler Mächte, sich in einer durch Krieg und amerikanischen Unilateralismus verschärften Lage stärker selbst um ihre Belange zu kümmern.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6329872
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