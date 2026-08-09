Die Big Player der Wall Street sind verpflichtet, ihre Positionen offenzulegen. Die Auswertung dieser Daten bringt spannende Finanzströme zum Vorschein - mit konkreten Chancen für Anleger.Viermal im Jahr müssen die größten institutionellen Investoren der Welt Farbe bekennen. Hedgefonds, Banken, Vermögensverwalter sind, sofern sie mehr als 100?Millionen Dollar verwalten, gesetzlich verpflichtet, ihre Aktienpositionen bei der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Das Ergebnis sind die sogenannten 13F-Filings. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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