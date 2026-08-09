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Der amerikanische Arbeitsmarkt verlor im Juli 23.000 Stellen, und trotzdem bewegt sich der Dogecoin Kurs keinen Millimeter. Ökonomen hatten mit einem Plus von rund 80.000 Stellen gerechnet, und solche Zahlen heben normalerweise genau die Anlagen an, die als riskant gelten. Dogecoin (DOGE) notiert weiter bei etwa 0,070 Dollar, in den vergangenen 24 Stunden nur zwischen 0,0686 und 0,0702 Dollar. Das ist ungewöhnlich für einen Coin, der Marktbewegungen sonst in beide Richtungen verstärkt. Gleichzeitig steht der Angst-Index bei 25 Punkten, tief im Bereich extremer Angst. Welche Marken jetzt entscheiden und warum ein Rückstand von 91 Prozent die eigentliche Frage stellt, zeigen die Daten.

Dogecoin Kurs klemmt bei 0,070 Dollar, während der Angst-Index auf 25 Punkte fällt

Dogecoin notiert am 7. August laut TheStreet bei rund 0,070 Dollar und bleibt in einer sehr engen Spanne. Auslöser der Wochenbewegung war der Arbeitsmarktbericht für Juli, der mit 23.000 verlorenen Stellen deutlich unter der Erwartung von etwa 80.000 neuen Jobs lag. Das senkte die Zinserwartung und half Risikoanlagen im gesamten Markt.

Vom Rückenwind ist im Chart kaum etwas zu sehen. Die Bitcoin-Dominanz hält sich bei 56,71 Prozent und lässt Altcoins wenig Spielraum. DOGE handelt laut CoinDCX unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 0,076 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,0999 Dollar noch weiter entfernt. Der RSI notiert bei rund 40 Punkten, der Widerstand bei 0,07133 Dollar deckelt jeden Versuch nach oben.

Für August liegt das Kursziel bei 0,0725 Dollar in einer Spanne von 0,065 bis 0,076 Dollar. DOGE steht damit rund 91 Prozent unter dem Rekordhoch von 0,7376 Dollar aus dem Mai 2021. Selbst das obere Ende bringt nur einen einstelligen Prozentgewinn, und bei rund 10,8 Milliarden Dollar Bewertung bräuchte eine Wiederholung von 2021 eine völlig andere Größenordnung an Kapital. Genau deshalb sucht der Markt dort, wo dieselbe Gemeinschaftskraft auf einen Einstieg trifft, der noch nicht bezahlt ist.

Was der Dogecoin Kurs 2021 bewies und warum Pepeto vor dem Listing bereits läuft

Jeder große Meme-Coin-Lauf folgte demselben Muster, und wer DOGE seit Jahren verfolgt, kennt es auswendig. Eine Gemeinschaft mit echter Zugkraft trifft auf einen Einstieg, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Pepeto zieht genau deshalb Aufmerksamkeit auf sich, weil es echte Handelsinfrastruktur mit der viralen Kraft verbindet, die DOGE 2021 auf 90 Milliarden Dollar gehoben hat. Der Unterschied liegt darin, dass jedes Werkzeug heute läuft, nicht nach dem Listing und nicht im nächsten Quartal.

Drei Werkzeuge sind im vollen Einsatz. Eine Prüfmaschine liest die Verträge eines Tokens auf versteckte Risiken, bevor Geld in ihre Nähe kommt. Über PepetoSwap laufen Käufe und Verkäufe auf Ethereum, BNB Chain und Solana zum Nulltarif. Eine Netzwerkbrücke schiebt Guthaben zwischen den Ketten, sodass unterwegs nichts an Gebühren verloren geht. Das Wachstum machte Pepeto zur Zielscheibe, der ursprüngliche Domainname geriet unter Beschuss. Das Team reagierte binnen Stunden und startete Pepetoswap als aktive Vorverkaufsseite, die seither ohne Unterbrechung läuft.

10,38 Millionen Dollar sind zu 0,000000188 Dollar eingegangen, in Wochen, in denen die meisten Projekte keinen einzigen Dollar einsammeln konnten. Die Menge von 420 Billionen Token entspricht exakt der des ursprünglichen Pepe, und wer dessen damalige Bewertung dagegenhält, rechnet selbst nach. Geführt wird das Projekt vom ursprünglichen Pepe-Architekten, die Handelsebene stammt von einem früheren Binance-Manager. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den vollständigen Programmcode kontrolliert und abgenommen hat, noch bevor die erste Stufe öffnete.

Wer DOGE 2021 erlebt hat, weiß, was passiert, wenn frühe Einstiege auf Listing-Nachfrage treffen. Und jede Stufe, die sich füllt, rückt den endgültigen Schluss dieses Fensters näher.

Fazit

Der Dogecoin Kurs steht bei 0,070 Dollar, und selbst das bullische Monatsende bleibt ein Prozentspiel. Wer mehr will, muss dort suchen, wo der Einstieg noch nicht bezahlt ist. Pepeto betreibt die einzige Meme-Coin-Börse, bei der jedes Werkzeug läuft, die SolidProof-Prüfung abgeschlossen ist und der Pepe-Architekt den Aufbau führt. DOGE schuf 2021 Vermögen für Halter, die zu Bruchteilen eines Cents eingestiegen waren, bevor die Welt hinsah. Pepeto folgt diesem Weg mit laufender Plattform, bestandener Prüfung und einem Team hinter einem Elf-Milliarden-Projekt. Wer jetzt zum Vorverkauf geht, entscheidet in Tagen und nicht in Monaten, auf welcher Seite dieses Listings er steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welches Kursziel gilt für DOGE im August 2026?

Für August liegt das Ziel bei 0,0725 Dollar in einer Spanne von 0,065 bis 0,076 Dollar. DOGE notiert bei rund 0,070 Dollar, unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 0,076 Dollar, der Widerstand liegt bei 0,07133 Dollar.

Warum schauen Dogecoin-Halter gerade auf Pepeto?

Pepeto bietet eine laufende Börse ohne Gebühren, eine abgeschlossene SolidProof-Prüfung und den ursprünglichen Pepe-Architekten hinter dem Aufbau. Bislang flossen 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf, und die Notierung bei Binance rückt näher. Den aktuellen Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website.