DAX: Bullische Trendfortsetzung! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 33 - 2026)

Der DAX steht nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 26.371 Punkten zum Wochenschluss der KW 32/2026. Die DAX Prognose für die Kalenderwoche 33 - 2026 deutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - auf eine fortgesetzte Tendenz nach oben oder eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau hin. Getrieben von überraschend starken deutschen Industrieaufträgen (+3,1 - und beeinflusst von einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt präsentiert sich das Chartbild im Tageschart oberhalb der 20-Tage-Linie (SMA 20 bei 25.425 Punkten) weiterhin klar bullisch.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Indexstand - Rekordhoch: Der DAX schloss die Handelswoche bei 26.371 Punkten, nachdem im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Prognose für die neue Woche: Übergeordnet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung erwartet (55 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario vs. 45 - Bear-Szenario).

Zentrale Schlüsselmarken: Nächste maßgebliche Widerstände liegen bei 26.444-26.477 sowie 26.615 Punkten. Wichtige Unterstützungen verlaufen bei 26.295-26.344 und 25.902-25.938 Punkten.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.