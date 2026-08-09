© Foto: Daniel Torok/White House - Planet Pix via ZUMA Press WireBeiträge zu Zöllen oder militärischen Entscheidungen können Kurse bewegen. Genau diesen Zeitvorteil vermarktet Donald Trumps Medienkonzern nun für sechsstellige Monatsgebühren.Donald Trumps Medienkonzern verkauft Wall-Street-Firmen einen Zeitvorsprung auf potenziell marktbewegende Beiträge des US-Präsidenten: Die neue Truth API ist ein kostenpflichtiger Datenfeed, über den Handelsfirmen Posts von Truth Social automatisiert und Millisekunden vor der breiten Öffentlichkeit abrufen können. Der Dienst kostet 100.000 US-Dollar pro Monat und speist die Beiträge direkt in algorithmische Handelssysteme ein. Fünf Unternehmen sollen bereits unterschrieben haben. Damit kämen jährlich sechs Millionen …
Enthaltene Werte: US25400Q1058Den vollständigen Artikel lesen
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