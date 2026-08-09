Dogecoin News 2026, Franklin Templeton will DOGE ins ETF holen, doch der Kurs steht still

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Franklin Templeton hat am 4. August bei der US-Börsenaufsicht beantragt, Dogecoin in den hauseigenen Krypto-Index-ETF aufzunehmen. Ein Vermögensverwalter dieser Größe stellt keinen solchen Antrag für eine Randerscheinung. Der Kurs bewegte sich nach der Meldung trotzdem praktisch nicht. DOGE notiert am 7. August bei rund 0,070 Dollar und liegt damit fast genau auf seinem Zwölfmonatstief von 0,0683 Dollar. Vom Rekordhoch bei 0,7376 Dollar aus dem Mai 2021 fehlen weiterhin rund 90 Prozent. Die dogecoin news dieser Woche zeigen also institutionelles Interesse und einen Chart, der davon unbeeindruckt bleibt. Genau diese Lücke zwischen Nachricht und Kursreaktion ist die eigentliche Geschichte.

Dogecoin News, ETF-Antrag von Franklin Templeton trifft auf einen DOGE Kurs im Stillstand

DOGE notierte am 7. August bei rund 0,070 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden zwischen 0,0686 und 0,0702 Dollar, wie TheStreet berichtet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 12 Milliarden Dollar bei einem Umlauf von etwa 171 Milliarden Token. Der Antrag von Franklin Templeton kam am 4. August, wie TronWeekly berichtet. Der Vermögensverwalter will den eigenen Krypto-Index-ETF um Dogecoin erweitern, aus einem Produkt für Bitcoin und Ethereum würde ein breiter Korb. Der Chart reagierte darauf nicht, denn DOGE blieb in derselben engen Spanne wie in den Wochen davor.

Die Stimmung bleibt schwach, der Fear and Greed Index steht bei 25 und damit im Bereich extremer Angst. Dazu kommt, dass die Sidechain Dogechain am 8. August abgeschaltet wird und Halter ihre Bestände abziehen müssen. Technisch hängt DOGE unter allen Durchschnittslinien, der 50-Tage-Wert liegt bei 0,076 und der 200-Tage-Wert bei 0,10 Dollar. Ein Wochenschluss über 0,071 Dollar öffnet den Weg auf 0,075 Dollar, ein Bruch unter 0,068 Dollar zielt auf 0,065 Dollar. Wenn ein Antrag dieser Größe den Kurs nicht bewegt, sagt das mehr über die Größe des Coins als über das Interesse.

Pepeto, das Projekt in den dogecoin news, das die Rechnung umdreht

Ein Coin mit 12 Milliarden Dollar Marktwert braucht institutionelle Milliarden, um sich zu bewegen, und selbst dann bleibt der Weg zurück ans Hoch eine Frage von Jahren. Genau deshalb wandert die Aufmerksamkeit zu einem Vorverkauf, der seine erste Notierung noch vor sich hat.

Bei Dogecoin gibt es keine Obergrenze für das Angebot, und jeden Tag kommen neue Token aus dem Mining auf den Markt, was für jeden Halter dauerhaften Druck auf den Kurs bedeutet. Pepeto funktioniert genau andersherum. Der Erbauer des ursprünglichen PEPE Coin, also jenes Token, das von null auf Milliarden gestiegen ist, hat eine Handelsplattform entworfen, auf der jeder Trade ohne Gebühren läuft. Dadurch bleibt der volle Wert jeder Position erhalten, statt langsam über Kosten abzufließen, die die meisten Händler nie nachrechnen.

Weil PepetoSwap ETH, BNB und SOL über eine einzige Bridge verbindet, können Halter die Chain wechseln, sobald sich eine Gelegenheit zeigt. Genau diese Geschwindigkeit zählt, wenn im Hintergrund eine Binance-Notierung vorbereitet wird. Die Spanne zwischen Vorverkaufspreis und Notierungspreis macht dort den entscheidenden Unterschied. Der Vorverkauf steht aktuell bei 0,000000188 Dollar, und 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen.

Geschützt ist der Einstieg dadurch, dass SolidProof den vollständigen Code schon vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und für richtig befunden hat. Dahinter steht derselbe Erbauer, der das schon einmal in einer Größenordnung von 11 Milliarden Dollar geschafft hat. Die Handelsplattform läuft bereits, und die Notierung wird im Hintergrund vorbereitet. Diese Kombination aus fertigen Werkzeugen, erfahrenem Erbauer und einem Vorverkaufspreis, den es nach dem Handelsstart nicht mehr geben wird, erklärt, warum Krypto-Kanäle das Projekt neben den größten Namen der Branche behandeln.

Fazit

Die dogecoin news dieser Woche zeigen institutionelles Interesse und einen Kurs, der davon unbeeindruckt bleibt. Diese Lücke lenkt den Blick auf einen noch nicht gehandelten Vorverkauf. Der ursprüngliche PEPE Coin hatte nichts hinter sich, keine Plattform, keine Bridge, keine Prüfung, nur ein Meme und den richtigen Moment. Derselbe Erbauer steht jetzt hinter Pepeto, diesmal mit laufender Handelsplattform, SolidProof-Prüfung und einer Binance-Notierung kurz vor dem Start. Die eingesammelten 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass ernsthaftes Kapital diese Lage einordnet. Der Vorverkauf ist heute noch offen, doch wer diesen Einstieg verpasst, schaut später von außen zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was ist die wichtigste Meldung rund um DOGE in dieser Woche?

Der Antrag von Franklin Templeton vom 4. August, Dogecoin in den eigenen Krypto-Index-ETF aufzunehmen. DOGE notiert trotzdem bei rund 0,070 Dollar und damit etwa 90 Prozent unter dem Rekordhoch von 0,7376 Dollar.

Was macht Pepeto vor der Binance-Notierung interessant?

Eine laufende gebührenfreie Handelsplattform, eine Bridge über mehrere Chains und eine Prüfung durch SolidProof. Im Vorverkauf stehen bereits 10,38 Millionen Dollar, und die Binance-Notierung rückt näher, was den heutigen Einstieg zeitlich begrenzt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.