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Die Spanne der aktuellen Bitcoin Prognose reicht von 38.000 bis 250.000 Dollar, und zwar für dasselbe Jahr. Bitcoin (BTC) notiert am 7. August bei rund 64.970 Dollar, nachdem der Kurs nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht kurz über 65.300 Dollar gesprungen war. Zum Rekord von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen weiterhin rund 48 Prozent. Gleichzeitig flossen in dieser Woche 754,69 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, die stärkste Woche seit April, und Wallets mit 10 bis 10.000 BTC sammelten seit dem 29. Juli über 20.000 Bitcoin ein. Warum bewegt sich der Kurs trotzdem kaum, obwohl so viel frisches Kapital hereinkommt? Dieser Artikel zeigt, welche Marken jetzt entscheiden, warum die Größe von Bitcoin selbst zum Bremsklotz wird und wohin ein Teil des Kapitals stattdessen fließt.

Bitcoin Prognose im August, BTC zwischen 62.000 und 76.000 Dollar

Bitcoin handelt laut CoinMarketCap bei rund 64.970 Dollar und bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 64.100 und 65.300 Dollar. Den Sprung auf das Augusthoch löste der US-Arbeitsmarktbericht aus, bei dem statt der erwarteten 80.000 neuen Stellen 23.000 Jobs verloren gingen. Die Terminmärkte preisen seitdem rund 56 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause am 16. September ein. Technisch scheitert BTC seit drei Wochen am 50-Tage-EMA bei 64.587 Dollar, der 200-Tage-EMA liegt bei 72.569 Dollar. Für den August gelten 67.000 Dollar als Basisziel, unter 63.898 Dollar öffnet sich dagegen der Bereich um 62.000 Dollar.

Ein bestätigter Ausbruch über 66.800 Dollar würde rechnerisch 76.000 Dollar freigeben. Auf Jahressicht gehen die Meinungen laut CoinGecko weit auseinander, denn Standard Chartered und Bernstein rechnen mit einer Erholung Richtung 100.000 bis 150.000 Dollar, bärische Szenarien sehen 38.000 Dollar. Genau hier liegt das Problem für jeden, der auf schnelle Gewinne setzt. Der Weg von 64.970 auf 150.000 Dollar ist bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung kaum mehr als eine Verdopplung und verlangt mehrere hundert Milliarden Dollar frisches Kapital. BTC bewegt sich, aber er bewegt sich langsam, und deshalb schauen erfahrene Wallets in dieser Phase längst woanders hin.

Pepeto, wohin diese Wallets schauen, wenn die Bitcoin Prognose nur eine Verdopplung hergibt

Sie schauen auf Projekte, die ihre erste Börsennotierung noch vor sich haben, weil dort keine hundert Milliarden nötig sind, um den Kurs zu bewegen. Erfahrene Wallets haben in dieser Seitwärtsphase genau dort eingekauft, statt auf die Bestätigung im Chart zu warten. Dass Bitcoin sich trotz der schwachen Sommermonate über 64.000 Dollar hält, bestätigt für viele die Wende im Zyklus. Genau deshalb haben diese Wallets Pepeto während der Konsolidierung zu einem Preis eingesammelt, den es nach der Notierung nicht mehr geben wird.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, weil die Börse bereits läuft, die Binance-Notierung näher rückt und sich jede Stufe schneller füllt als die vorherige. Über die Cross-Chain-Bridge wechseln Händler in einem einzigen Schritt zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, statt dreifach Gebühren zu zahlen. Weil PepetoSwap die Handelskosten entfernt, bleibt der Betrag, den Sie handeln, auch der Betrag, den Sie behalten. Jeder Vertrag läuft durch ein Risikobewertungssystem, das nach versteckten Abflüssen sucht, bevor Kapital überhaupt in die Nähe kommt.

Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Verantwortlich ist der Mitgründer, dessen erster Pepe-Token damals einen Marktwert von 7 Milliarden Dollar erreichte. Wallets, die vor Wochen eingestiegen sind, halten ihre Position, während neue Käufer jede Stufe näher an ihr Ende bringen. Ein einziges Wallet machte 2021 laut CNN aus 8.000 Dollar rund 9 Millionen Dollar mit Shiba Inu. Dieselbe Abfolge aus Presale-Nachfrage, Börsennotierung und viraler Aufmerksamkeit bildet sich gerade um Pepeto.

Bitcoin braucht mehrere hundert Milliarden Dollar für eine Verdopplung, ein Presale zu einem Bruchteil eines Cents braucht dafür ein einziges Notierungsereignis. Den Einstieg zu 0,000000188 Dollar wird es nach der Binance-Notierung nicht mehr geben. Jeder Tag des Zuschauens ist ein Tag, an dem andere Wallets genau die Position halten, die Sie sich gerade ansehen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt gespalten zwischen 38.000 und 250.000 Dollar, und der Kurs hängt weiter unter 65.000 Dollar fest. Wer aus dieser Spanne eine schnelle Rendite ziehen will, braucht Geduld über viele Monate. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, während der Markt noch über den Boden diskutierte, und die Binance-Notierung rückt näher. Die Stufen füllen sich in jeder Runde schneller, und der aktuelle Einstieg rückt jeden Tag näher an sein Ende. Wer Shiba Inu damals nur beobachtet hat, weiß genau, was wenige Wochen Zögern am Ende gekostet haben. Besuchen Sie Pepeto und steigen Sie ein, bevor die Notierung dieses Fenster schließt und der heutige Preis nur noch in fremden Wallets steht.

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FAQs

Wo liegen die Kursziele für BTC im Jahr 2026?

Die Ziele reichen von 38.000 bis 250.000 Dollar. Im August gelten 67.000 Dollar als Basisziel, entscheidend ist ein Tagesschluss über dem 50-Tage-EMA bei 64.587 Dollar.

Warum fließt Kapital während der Konsolidierung in Pepeto?

Weil die Börse bereits läuft, SolidProof den Code freigegeben hat und der Presale 10,38 Millionen Dollar überschritten hat, während die Binance-Notierung näher rückt, mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website.