Straubing (ots) -
Klingbeil und seine SPD sollten endlich kapieren: Wer im Eigenheim wohnt, hat meist nicht ausgesorgt, sondern muss es mühsam abbezahlen. Wer ein Unternehmen betreibt, ist kein Schmarotzer, sondern schafft Arbeitsplätze. (...) Klingbeil zimmert eine Steuerpolitik, die nur den Umverteilungs-Ultras vom linken Rand seiner schrumpfenden Partei gefallen kann. (...) Dabei ist vielen ja vollkommen bewusst, dass die Gesellschaft den kollektiven Gürtel enger schnallen muss (...). Doch mit seiner Steuerpolitik aus der Mottenkiste des Klassenkampfs schafft es der Finanzminister, auch sie gegen sich und die ganze Regierung aufzubringen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6329903
Klingbeil und seine SPD sollten endlich kapieren: Wer im Eigenheim wohnt, hat meist nicht ausgesorgt, sondern muss es mühsam abbezahlen. Wer ein Unternehmen betreibt, ist kein Schmarotzer, sondern schafft Arbeitsplätze. (...) Klingbeil zimmert eine Steuerpolitik, die nur den Umverteilungs-Ultras vom linken Rand seiner schrumpfenden Partei gefallen kann. (...) Dabei ist vielen ja vollkommen bewusst, dass die Gesellschaft den kollektiven Gürtel enger schnallen muss (...). Doch mit seiner Steuerpolitik aus der Mottenkiste des Klassenkampfs schafft es der Finanzminister, auch sie gegen sich und die ganze Regierung aufzubringen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6329903
© 2026 news aktuell