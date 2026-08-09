Viele US-Amerikaner:innen fühlen sich unwohl, weil Überwachungskameras dazu genutzt werden können, Menschen zu identifizieren. Bunte Muster sollen dabei helfen, die Technologie auszutricksen. Ob in Geschäften, auf Straßen oder an Wohnhäusern: In den USA sind Überwachungskameras weit verbreitet. Sie zeichnen nicht nur das Geschehen auf, sondern können inzwischen oft auch Kennzeichen, Gesichter oder Gegenstände erkennen. Entsprechend vielfältig sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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