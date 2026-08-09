Solana Kurs vor der Abstimmung. Warum SOL bald vierzehnmal so viel verbrennen könnte

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Solana verbrennt heute rund 650 SOL pro Tag, umgerechnet etwa 47.000 US-Dollar. Ein Vorschlag, der diese Woche die entscheidende Hürde genommen hat, würde daraus bis zu 9.000 SOL machen, also bis zu 650.000 US-Dollar, die täglich für immer verschwinden. Gleichzeitig soll sich die jährliche Disinflation von 15 auf 30 Prozent verdoppeln. Der Solana Kurs steht dabei bei rund 73,67 US-Dollar und damit unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Ein Netzwerk, das sein eigenes Angebot von zwei Seiten verknappt, ist ein seltener Fall. Was das für den Kurs bedeutet und wo die Rechnung trotzdem an ihre Grenze stößt, zeigt der Blick auf die Zahlen.

Solana Kurs trifft auf eine Abstimmung, die das Angebot von zwei Seiten verknappt

Der Governance-Vorschlag SGP-0003 bündelt zwei getrennte Solana Improvement Documents. SIMD-0553 führt ein ressourcenbasiertes Gebührenmodell ein, bei dem Nutzer nach dem tatsächlichen Verbrauch zahlen. Weil ein Teil der Gebühren verbrannt wird, würden die täglichen Burns laut CoinDesk von rund 650 auf 7.500 bis 9.000 SOL steigen. Das Gegenstück SIMD-0550 verdoppelt die Disinflation, sodass die Zielinflation von 1,5 Prozent bereits 2029 statt 2032 erreicht wird.

Nötig waren 65,16 Millionen SOL, also 15 Prozent der rund 432,65 Millionen gestakten Token. Diese Schwelle ist genommen, die Diskussionsphase endet am 22. August um 15.13 Uhr UTC. Hinter dem Paket stehen 73 Validatoren, darunter Helius, Jupiter, Drift und OtterSec. Auch Mitgründer Anatoly Yakovenko hat sich öffentlich dahintergestellt, während kleinere Validatoren um ihre Existenz fürchten.

Solana notiert laut CoinGecko bei rund 73,67 US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei etwa 42,3 Milliarden US-Dollar. Vom Allzeithoch bei 293,31 US-Dollar trennen den Kurs rund 75 Prozent. Charttechnisch bremsen die 20-Tage-Linie bei 75,81 und die 50-Tage-Linie bei 76,27 US-Dollar, der RSI steht bei 43. Selbst ein Lauf bis 200 US-Dollar wäre das 2,7-fache, und genau hier stößt jede Prognose für Solana an ihre Grenze.

Wo der Solana Kurs an seine Decke stößt, beginnt Pepeto bei fast null

Das 2,7-fache ist für einen Top-Ten-Wert solide, aber es ist nicht die Zahl, die ein Depot umbaut. Genau diese Lücke füllt Pepeto, ein Vorverkauf, der vor dem Binance-Debüt bereits 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, während SOL seitwärts läuft.

Große Blockchain-Netzwerke wickeln Zahlungen für Unternehmen ab, während der durchschnittliche Händler nie an diesen Tisch kommt. Genau dort setzt Pepeto an, und zwar für jede kleinere Wallet, die sonst außen vor bleibt. Die gebührenfreie Swap-Engine leitet Trades über die großen Netzwerke, ohne die Kosten, die jede Position langsam auffressen. Der Token-Scanner PepetoAI bewertet jeden Vertrag, bevor eine Wallet handelt, und erkennt die Angriffe, die den Markt in diesem Jahr Hunderte Millionen gekostet haben.

Beide Werkzeuge laufen bereits heute im Livebetrieb, nicht erst nach dem Debüt, und jeder kann sie heute prüfen. Der Entwickler des ursprünglichen Pepe Token baut mit, gemeinsam mit einem früheren Binance-Listing-Experten, der den Vertragscode von Grund auf geschrieben hat. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof die gesamte Struktur geprüft und bestätigt hat, bevor er öffnete. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 US-Dollar, und jede weitere Stufe des Vorverkaufs macht diesen Kurs teurer.

Funktionierende Werkzeuge, eine virale Marke und ein näher rückendes Debüt an einer Tier-1-Börse sind die Kombination, nach der dieser Markt sucht. Analysten nennen das den 100-fach-Einstieg dieses Zyklus, und solche Fenster stehen erfahrungsgemäß nie lange offen. Solana bringt Unternehmensanbindung und ETF-Zuflüsse mit, doch bei 42 Milliarden US-Dollar ist die Rendite durch die Größe gedeckelt. Pepeto steht dagegen noch zum Vorverkaufspreis, mit drei laufenden Produkten und einem Tier-1-Debüt in Sichtweite, und dieser Preis gilt nur bis zur Notierung.

Fazit

Der Solana Kurs profitiert von einem Netzwerk, das sein Angebot ernsthaft verknappen will. Doch die Aussicht trifft auf eine Bewertung von 42 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne, die ein Depot wirklich umbauen, entstehen vor der Notierung und nicht beim Zurückschieben einer großen Bewertung auf ein altes Hoch. Der Entwickler des ursprünglichen Pepe Token, drei laufende Produkte und ein bevorstehendes Binance-Debüt ergeben eine seltene Ausgangslage. Dieselben Wallets, die SOL 2018 bei 0,04 US-Dollar zeichneten, bevor der Kurs 2025 bei 293 US-Dollar stand, sind hier bereits positioniert. Sie erkennen solche Muster früher als alle anderen, und wer jetzt einsteigt, zahlt denselben Preis wie sie.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet der Burn-Vorschlag für SOL?

Die täglichen Burns würden von rund 650 auf 7.500 bis 9.000 SOL steigen und die Disinflation sich verdoppeln. Die Abstimmung folgt erst nach dem 22. August.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu Solana ab?

Solana bietet Unternehmensanbindung und ETF-Zuflüsse, doch ein Kurs von 200 US-Dollar wäre nur das 2,7-fache. Pepeto steht noch zum Vorverkaufspreis vor dem Binance-Debüt, mit drei laufenden Produkten und von SolidProof geprüften Verträgen, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt.