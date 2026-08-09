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Rund 1,26 Millionen LINK haben am Mittwoch die Handelsplätze verlassen, der größte Abfluss seit Juni. Solche Bewegungen zeigen Halter, die ihre Token einlagern statt sie zu verkaufen. Trotzdem steht der Angst und Gier Index bei 25, und der DeFi Sektor brach um 38,7 Prozent ein. LINK notiert bei rund 8,17 Dollar bei 6,11 Milliarden Dollar Bewertung, gut 84 Prozent unter dem Hoch von 52,70 Dollar. Im zweiten Quartal wickelte CCIP 4,9 Milliarden Dollar ab, ein Plus von 353 Prozent. Warum die Chainlink News derzeit stärker ausfallen als der Kurs, zeigen die folgenden Abschnitte.

Chainlink News, der größte Abfluss seit Juni trifft auf ein Rahmenwerk aus Hongkong

Rund 1,26 Millionen LINK verließen am Mittwoch die Handelsplätze, wie AMBCrypto festhält. Es war der größte Abfluss seit Juni und ein deutliches Signal aus dem Kreis der großen Halter. Bewegungen dieser Art zeigen Token, die in private Verwahrung wandern statt an den Markt. Der LINK Kurs notiert dennoch bei rund 8,17 Dollar und liegt auf Tagessicht leicht im Minus. Die Marktbewertung beträgt laut CoinGecko etwa 6,11 Milliarden Dollar bei 750 Millionen Token im Umlauf, rund 84 Prozent unter dem Rekord.

Im zweiten Quartal wickelte CCIP 4,9 Milliarden Dollar zwischen Ketten ab, ein Plus von 353 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am 5. August startete Chainlink mit FORMS HK und der Apex Group ein Rahmenwerk für tokenisierte Wertpapiere in Hongkong, wie CoinMarketCap berichtet. Auch die DTCC wickelte tokenisierte Wertpapiergeschäfte über Chainlink ab. Die Nutzung wächst also deutlich, ohne dass der Token diesem Weg folgt. Genau diese Lücke prägt die Chainlink News seit Monaten, und eine Bewertung von 6,11 Milliarden Dollar schließt sie nicht in einem Quartal.

Was die Chainlink News übersehen, und warum Pepeto dort steht, wo LINK einmal stand

Wer heute bei 8,17 Dollar in LINK einsteigt, kauft eine Geschichte, die der Markt längst kennt. Die wirklich großen Bewegungen entstanden, als niemand den Namen einordnen konnte. Genau auf dieser Stufe steht Pepeto heute, und der Vorverkauf füllt sich schneller, je näher die Notierung rückt.

Chainlink wurde für DeFi unverzichtbar, weil das Netzwerk den Smart Contracts eine verlässliche Datenschicht zur Verfügung stellte. Pepeto überträgt genau diese Logik auf den Markt der Meme Coins. Der Scanner der Plattform zieht die Vertragsdaten eines Tokens heran und markiert das Risiko eines Exploits, bevor überhaupt eine Position eröffnet wird. Damit bekommen private Trader dieselbe datengetriebene Vorprüfung, die Chainlink den Orakel Feeds gebracht hat. Die Brücke leitet Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana weiter, und zwar vollständig ohne Gaskosten für den Nutzer.

Damit fällt die Reibung weg, die Trader auf den alten Wegen bis heute ausbremst. Hinter Pepeto steht dieselbe Person, die vor Jahren auch den ursprünglichen Pepe Token auf den Weg gebracht hat. SolidProof hat den kompletten Code der Börse abgenommen und jede Zeile bestätigt, bevor die erste Runde überhaupt öffnete, weshalb der Vorverkauf als sicher gilt. Ein früherer Spezialist von Binance führt den laufenden Betrieb der Börse. Mit mehr als 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital füllt sich der Vorverkauf in dem Tempo, das kurz vor einer Notierung auftritt.

Eine Notierung bewertet ein Projekt anschließend vollständig neu und schließt den Abstand zum Vorverkauf. Ein Token mit Milliardenbewertung im Bereich von 8 Dollar liefert dagegen überschaubare Vielfache, verglichen mit einem Preis, der vor der ersten Notierung genommen wurde. Der Weg zurück zum eigenen Rekord verlangt Jahre an Wachstum im Ökosystem, während sich die Lücke beim Vorverkauf in Wochen schließt.

Fazit

Der Abfluss von 1,26 Millionen LINK und das Rahmenwerk aus Hongkong belegen echte Nachfrage hinter den Chainlink News. Der Kurs bildet sie kaum ab, weil die Orakel Vorherrschaft längst eingepreist ist. 1.000 Dollar, die 2017 nahe 0,18 Dollar in LINK gingen, haben Vermögen aufgebaut, und nicht 1.000 Dollar bei 8,17 Dollar. Pepeto steht heute dort, wo LINK stand, bevor der Name bekannt war, mit laufendem Scanner, Brücke und gebührenfreiem Tausch unter geprüftem Code. Dazu kommen die Binance Notierung und 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf. Das Tempo dieser Runde kann das Fenster jederzeit schließen, und genau die Art von früher Position, die schon Vermögen über Nacht verändert hat, verschwindet am Tag der Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen Chainlink News für den LINK Kurs?

Der Abfluss von 1,26 Millionen LINK ist der größte seit Juni und deutet auf Halter hin, die einlagern statt verkaufen. LINK notiert bei 8,17 Dollar bei 6,11 Milliarden Dollar Bewertung.

Warum tauchen LINK und Pepeto derzeit oft zusammen auf?

Pepeto ist eine Börse für Meme Coins bei 0,000000188 Dollar mit Scanner, Brücke und gebührenfreiem Tausch auf einer von SolidProof geprüften Plattform. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.