Anzeige / Werbung

Die amerikanische Wirtschaft hat im Juli 23.000 Stellen verloren, obwohl Ökonomen mit einem Plus von rund 80.000 gerechnet hatten. Trotzdem kletterte Bitcoin (BTC) am 7. August 2026 auf rund 64.940 Dollar und lag 0,8 Prozent im Plus. Wie kann eine derart schwache Zahl für die Wirtschaft ausgerechnet eine gute Nachricht für Bitcoin sein? Genau diese Frage entscheidet über die Bitcoin Prognose für den Rest des Sommers. Die Terminmärkte haben ihre Erwartung einer Zinserhöhung im September innerhalb weniger Stunden nach unten korrigiert. Und genau in dieser Lücke sucht ein Teil des Kapitals bereits nach deutlich kleineren Einstiegen.

Bitcoin Prognose im August, warum der Arbeitsmarkt jetzt über den BTC Kurs entscheidet

Der Arbeitsmarktbericht für Juli hat am Freitag sämtliche Annahmen der Handelswoche gekippt. Statt des erwarteten Zuwachses meldete das Statistikamt einen Verlust von 23.000 Stellen, und auch die Werte für Mai und Juni wurden um zusammen 103.000 Stellen nach unten korrigiert. Die Abkühlung ist damit kein Ausrutscher, sondern ein Trend über mehrere Monate. Die Terminmärkte reagierten sofort, denn die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September fiel laut Reuters von 57 auf 43,9 Prozent. Im Gegenzug stieg die Wahrscheinlichkeit einer Pause von 43,2 auf 60,4 Prozent.

Bitcoin notierte im Anschluss bei rund 64.940 Dollar, mit einer Tagesspanne zwischen 64.100 und 65.300 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von 1,30 Billionen Dollar. Der nächste harte Termin sind die Inflationsdaten am 12. August, die laut CNBC über die Zinsfrage im September entscheiden dürften, bevor Jackson Hole Ende August den Ton für den Herbst setzt. Für die Bitcoin Prognose ergibt sich daraus eine enge Spanne mit klaren Hürden nach oben. Bei über einer Billion Dollar Bewertung kostet jeder Prozentpunkt enorme Zuflüsse, und eine Verdopplung von hier verlangt Geld, das dieser Markt selten liefert.

Warum Pepeto die Rechnung liefert, die der Bitcoin Prognose bei 1,30 Billionen Dollar fehlt

Genau diese Rechnung ist der Grund, warum ein Teil des Kapitals nach dem Jobbericht gar nicht erst bei Bitcoin bleibt. Es sucht die Größenklasse, in der ein Zinszyklus noch dreistellige Prozentzahlen erzeugt. Seit Wochen fällt dabei immer derselbe Name aus dem Vorverkaufsbereich, den keine Bitcoin Prognose abbildet.

Bitcoin steht unter allen großen Werten am besten da, wenn die Zinsen endlich drehen. Die Geschichte jedes Zinszyklus zeigt allerdings, dass die größten prozentualen Bewegungen zu Projekten mit kleiner Bewertung wandern. Gemeint sind Projekte, die bereits fertige Produkte im Einsatz haben und ein Listing vor sich, nicht Werte, die bei 64.940 Dollar notieren.

Pepeto startet mit drei Produkten, die kein anderer Meme-Launch in diesem Jahr in dieser Form vorweisen kann. PepetoSwap wickelt Aufträge auf Ethereum, BNB Chain und Solana über eine einzige Oberfläche ab und verlangt pro Handel nichts. Eine fest eingebaute Brücke schickt Token mit einem Klick zwischen den Ketten hin und her. Ein KI-Werkzeug prüft jeden Vertrag auf versteckte Ausstiegsfallen, bevor der Kauf überhaupt zustande kommt. Die Nachfrage aus jedem abgeschlossenen Tausch fließt dabei direkt in den PEPETO Token.

Im Zentrum steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins, der damals sieben Milliarden Dollar erreichte, dazu ein Binance-Veteran, der Börsenstarts betreut hat. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil SolidProof den kompletten Code geprüft und bestätigt hat, bevor die Runde überhaupt geöffnet wurde. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingegangen, während die Stimmung am Markt so schlecht war wie selten in diesem Jahr. Genau dieses Verhalten großer Wallets war vor den stärksten Bewegungen von DOGE und SHIB zu beobachten. Der Einstieg bei 0,000000188 Dollar über pepetocoin.com schließt in dem Moment, in dem der Börsenhandel startet.

Fazit zur Bitcoin Prognose und zum laufenden Vorverkauf

Die Bitcoin Prognose bleibt nach dem schwachen Jobbericht freundlich, doch der Spielraum nach oben ist eng. Wenn Wallets, die sonst nur Bitcoin und Ethereum halten, jetzt in einen Vorverkauf einsteigen, positioniert sich dort ernstes Kapital vor dem Zinszyklus. Ein Lagerleiter namens Rob steckte 2021 rund 8.000 Dollar in Shiba Inu und stieg Monate später mit 1,5 Millionen Dollar aus, ganz ohne Produkt und ohne Prüfung. Pepeto trägt dieselbe Kraft aus der Gemeinschaft, dazu drei laufende Produkte, einen von SolidProof geprüften Vertrag und ein nahendes Binance-Listing. Wer heute einsteigt, hält diese Position, und wer wartet, zahlt den Listing-Preis. Dieser Preis lag noch nie unter dem Kurs des Vorverkaufs, der mit dem Handelsstart verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose heute am 7. August 2026 aus?

Bitcoin notiert bei rund 64.940 Dollar und 0,8 Prozent im Plus, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September von 57 auf 43,9 Prozent fiel.

Was ist Pepeto und warum läuft der Vorverkauf jetzt aus?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit gebührenfreier Börse, KI-Vertragsscanner und Cross-Chain-Brücke, alle von SolidProof geprüft. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website.